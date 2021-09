BRENINOG SINA I SANDRU PONOVO RAZDVAJAJU: Ona htela u porodicu Živojinović, ali se nije svidela BRENI?!

Sandra Miljaković i Viktor Živojinović navodno su stavili su tačku na svoju vezu još pre dva meseca, a izvor tvrdi da je Brena "umešala prste".

Naime, kako kaže izvor, njihova veza bila je osuđena na propast.

- Ta veza je bila osuđena na propast, Viktor je još nezreo i nije ni planirao da se ženi, a Sandra je to žarko želela. Njoj je bio cilj da uđe u porodicu Živojinović, ali je Viktor imao druge planove. On je još neiživljen, mlad i želi da putuje. Konstantno putuje i zeza se, a ona je mislila da će je veriti. Nedavno je trebalo da proslave godišnjicu, ali se to nije dogodilo. Raskinuli su pre toga - otkriva izvor koji tvrdi da osim različitih planova, njihovoj vezi je bila prepreka i činjenica da se Breni uopšte ne dopada buduća snajka.

foto: ATA Images

- Sandra izgleda nije pokazala dovoljno respekta prema Breni, a to nije smelo da joj se dogodi. Osim toga Brena ne voli mnogo provokativne devojke i one koje dosta izlaze, a Sandra je mlada i voli provod. Tako da je jedan od razloga raskida bio i taj što se Viktorovoj majci Sandra nije sviđala - tvrdi dobro upućen izvor.

Podsećanja radi, Lepa Brena i Sandra navodeno su zaratile tokom odmora u Dubaiju kada se pevačica nije odvajala od sina i njegove devojke što je Miljakovićki zasmetalo. Nedugo potom Sandra i Viktor su raskinuli, ali su se i pomirili u julu. Ipak, njihova veza nije opstala.

foto: Ana Paunković

