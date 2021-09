PODMEĆU NOGE, OSEĆA SE SUJETA! Mirza Selimović PROGOVORIO o SVAĐI sa kolegama: Sve sam osetio na SVOJOJ KOŽI

Mirzu Selimovića dugo nismo imali prilike da vidimo u javnosti. Kako sam kaže, želeo je da napravi malu pauzu, a sada se novim hitovima vraća jači nego ikad.

- Novu pesmu mi je radila Beba Balašević, ćerka Đoleta Balaševića. Pesma je divna, setna i lepa, nadam se da će da pesma izaći do kraja godine. Imao sam priliku da upoznam i Đoleta, sve sam zapamtio što smo razgovarali, on je najbolji kantautor na ovim prostorima - kaže Mirza, koji dodaje da je imao priliku i sa Zdravkom Čolićem da se upozna.

- Upoznali smo se u Tuzli, čujemo se povremeno. On je takva veličina, da je to neverovatno i čujemo se povremeno. Prija mi kad nas porede, samo ludom čoveku to ne bi prijalo - kaže Mirza.

Mladi pevač je naglasio da ne bi da se petlja u skandale, niti da ga oni interesuju.

- Ja sam ono što jesam, nemoguće je u ovom poslu ne izbeći konflikte. Jednostavno osetiš kad ti neko podmeće nogu, osetiš sujetu, sve sam to osetio na svojoj koži. Mislio sam u početku da ukoliko ja ništa nikome ne radim, i meni će se tako vratiti. Ali uvek ima onaj jedan promil onih koji ti ne žele dobro.

