TARA I ŠA SE VIĐAJU: Đedović otkrio tajne svoje prijateljice, posle raskida Simova i dalje u kontaktu sa BIVŠIM!

Nenad Aleksić Ša posvetio je pesmu Tari Simov, a Marko Đedović je dao svoj sud i otkrio šta misli o novom ostvarenju kontroverznog repera.

On je odmah na početku razjasnio da je sa Tarom u dobrim odnosima.

foto: Nemanja Nikolić

- Ta posveta, i sve to... Tara i ja smo sada okej. Šta da kažem... I to će jednog dana biti juče. Nama je sada sve to zanimljivo, uradila ona njemu ovo, uradio on njoj ono... Vidimo i ove slike u spotu, ali neću da ga komentarišem, deluje mi kao čitulja. Ne volim te natpise, još posebno u takvim situacijama u kojima se njih dvoje nalaze. Ta psihopatologija, ne volim to - priča bivši zadrugar, pa otkriva da li su Ša i Tara zajedno.

- Nisu zajedno, to mi je Tara rekla. Ali viđaju se, drugarski, na kafi. Viđaju se, oni kažu drugarski, nek rade šta hoće - zaključuje Marko u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/RedTV

Kurir.rs/K.Đ.