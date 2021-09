VODITELJKA SA STOMAKOM DO ZUBA POZIRALA 20 DANA PRED POROĐAJ! Svi je hvale kako je aktivna, a tek kako izgleda u 9. mesecu! FOTO

Bojana Ristivojević, bivša voditeljka rijaliti programa "Parovi", a sada voditeljka jutarnjeg programa broji sitno do porođaja.

Ona je otrkila da je termin za porođaj 1. oktobar, a sada je iznenadila pratioce na Instagramu fotkom iz lifta dok odbrojava dane.

Voditeljka je pozirala u laganoj beloj haljini, dok je na licu imala zaštitnu masku, a uz to je pokazala ogroman trudnički stomak.

Mnogi su pohvalili Bojanin izgled, ali i to što je aktivna, budući da ima još samo dvadesetak dana do porođaja.

- Na trudničko sam otišla na pragu šestog meseca i to je bilo zbog preporuke mog ginekologa koji je smatrao da je neophodno da usporim tempo i da se više odmaram zbog bebe. Imala sam blage kontrakcije i to što je beba sve vreme nisko malo nas je bilo uznemirilo. Takođe, vođenje jutarnjeg programa koje traje pet sati nije nimalo lako. Stresno je, iako nikada to nisam htela da priznam. Mislim da sam u pravo vreme napravila pauzu. - rekla je nedavno Ristivojevićeva za medije.

