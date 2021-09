OBOJE U IZOLACIJI! VESNA RADUSINOVIĆ O KORONI: Marić me je ZARAZIO, sad smo prvi put u životu u idiličnim odnosima!

Vesna Radusinović oglasila se za Kurir nakon što je dobila koronu. Ona je objasnila da je osetila bol u mišićima nakon čega je dobila povišenu temperaturu za jedan stepen od uobičajene, ali i kašalj koji je nekarakterističan s obzirom na to da ona nije pušač. Čim je osetila tegobe, odmah se obratila lekarima.

Na početku razgovora odmah smo je upitali kako se oseća:

- Znate kako svi se osećaju manje više isto. U mom slučaju je bolje nego što sam se nadala. Nemam spktalurane bolove, ali osećam malaksalost. Naravno dobila sam koronu od Marića. I nas dvoje smo po prvi put u životu u idiličnim odnosima - rekla je Vesna.

Književnica je objasnila o japanskom leku koji proizvode kinezi, zbog čega je nastala frka na društvenim mrežama kada je Vesna Jugović pozvala svoje pratioce da ne moraju da se vakcinišu jer je Milomir izlečen njime.

- Bila sam kod lekara i dao mi je taj spektakularni lek o kojem se priča, a koji može da dobije svaki građanin zadnje dve godine, pod uslovom da se javi na vreme. Pošto se Marić razume u medicinu kao ja u hokej, onda on je to laički ispričao: "Dobio ja koronu i dobio lek koji prekida koronou". Kako bi ljudima bilo jasno objasniću detaljnije. Radi o antiviremiku koji ako funkcioniše sve simptome smanji na pola i lečenje se nastavlja mirovnjem, uzimanjem dosta tečnosti, vitamina, hrane. To je prilično jak lek, ali ono što je u ovoj priči sumanuto jeste da su određene javne ličnosti (prim. aut. Vesna Jugović) preko svojih Instagram profila i ostalih društvenih mreža pozivali ljude na nevakcinaciju u smislu "Šta će nam vakcina". Ja sam poikušala da objasnim da to nije tako i da je to daleko od realnosti iako fantastično zvuči, ali to je tako kad je neko glup i ne uvažava argumente koji su zaista medicinski. - rekla je Vesna.

Ona je istakla da su Milomir i ona vakcinisani:

- Marić je i vakcinisan i revakcinisan, i naravno da se zalaže kao i ja za vakcinaciju jer je to,rekla bih jedina ozbiljna mera. Ovim putem se zahvaljujem doktoru Zoranu Bekiću, direktoru Doma zdravlja "Savski Venac", doktorki Snežani Jovanović i naravno doktoru Goranu Stevanoviću direktoru Infektivnre klinike u Beogradu.

Književnica je imala i jasnu poruku za naše čitaoce:

- Svi redom na vakcinu - zaključila je ona.

