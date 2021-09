URNISAŠE JE NA MREŽAMA! Zoranah PONOVO na meti TVITERAŠA: Preterala si sa fotošopom, izgledaš kao balvan! (FOTO)

BLAM DO BLAMA

Zorana Jovanović, poznatija pod imenom "Zoranah" ponovo je na meti Tviteraša i to istim povodom. Ovoga puta, blogerka je na društvenim mrežama postavila fotografiju, na kojoj se vidi kako pozira na plaži. I to ništa ne bi bilo čudno da tviteraši nisu utvrdili da se malo više zaigrala sređivajući sliku u fotošopu. Analizirajući fotografiju do najsitnjih detalja, pratioci su iznosili svoje mišljenje:

foto: Twitter Printscreen

- Ja njoj ne mogu da se smejem, čak ni kad pravi ovakve gafove. Ona je cura duboko nesrećna i poremećenih vrednosti. Onolika usta, silikoni na mršavo teloi forsiranje mršavih krivih nogu koje ne možeš sastaviti. I ona misli da je to seksi. Kul. Poremećaj- bio je jedan od komentara.

foto: Twitter Printscreen

Ima i onih koji su bacili akcenat na njen kupaći i noge: - Nisam neki stručnjak, al da nije slučajno naopako obukla donji deo kupaćeg? Izgeda kao da nosi pelene. N eznam šta je ovi m htela da postigne, realno. Ne znam da li su ćorave kad rade fotošop. Totalno je preterala sa fotošopom izgleda kao balvan. Noge je unakazila da ne verujš da tako može neko sebe da povredi - žestoki su bili Tviteraši.

