SUZANA MANČIĆ O ODNOSU SA GRČKIM BIZNISMENOM, ĆERKAMA I BIVŠEM MUŽU! Voditeljka priznala: Udata sam, a živim kao devojka!

Voditeljka Suzana Mančić već tri godine je u braku sa grčkim biznismenom, a sada je otkrila detalje njihovog odnosa, ali i priznala zbog čega žali u životu.

- Sa Simeonom sam tri godine u srećnom braku i ništa ne bih menjala. On je non-stop u poslu, oboje smo radoholičari i zbog toga moram da ga pratim i putujem više tamo nego što on dolazi u Beograd. Kao što sam vezana za Srbiju, on je za Grčku i mi se razumemo i dobro funksionišemo. On me je terao da se preselim kod njega još odavno, ali ne znam da li bih to mogla. Ovako smo navikli, a ako se desi da se javi potreba za nekim promenama, tako će i biti. U Srbiji sam napravila karijeru, tu su mi ćerke, porodica, prijatelji i poslovi, tako da mislim da ne bih bila spremna da odem i da mi sve to bude na distanci. Bez obzira na to što smo često razdvojeni, to ne utiče loše na naš odnos. Udata sam, a živim kao devojka! Volim tako da se našalim - kaže voditeljka.

Suzana kaže da se nerado seća teških trenutaka u životu jer je s vremenom naučila da se nosi sa svim onim što život nosi, misleći pritom i na skandale koji su je zadesili pre mnogo godina.

- Teških trenutaka je u bilo u mom životu, ali se trudim da o njima ne razmišljam. Uvek mi je fokus na lepim stvarima. Ako pominjete onu aferu, to nije bilo lako podneti, ali sam nekako sve izgurala. Najteže je bilo te stvari objasniti deci, ali su Teodora i Natalija bile vrlo zrele i sve su shvatile na pravi način. To vas digne i da vam snagu da opet stanete na noge, ali da se ne vraćamo na te teme.

- Simeon i ja se nismo videli nekoliko meseci kad je virus bio najjači. Četiri meseca se nismo videli, čuli smo se tako što smo preko video-poziva razgovarali, tako smo se gledali i obaveštavali jedno drugo o tome kakva je epidemiološka situacija. Kod njega sam otputovala čim su mere popustile i nadam se da se takve zabrane više neće ponoviti.

Suzanine ćerke Natalija i Teodora odlično se slažu s grčkim biznismenom, a voditeljka je otkrila da nijednog trenutka nije uticala na to da njene naslednice prekinu kontakt s ocem Nebojšom Kunićem od kog se razvela 1997. posle osam godina braka.

- Čujem se s bivšim suprugom Nebojšom bez obzira na to što smo se odavno rastali. Nikada se nismo svađali, naš razvod je protekao u miru i mislim da tako i treba da bude. Ćerke Natalija i Teodora se redovno čuju s ocem, nijednog trenutka nisam uticala na to da na bilo koji način narušim njihov odnos. Ne pominjem ga često u javnosti jer on ima svoj život. On je jedan deo mog života koji niti mogu niti želim da izbrišem.

- Žao mi je što nisam nastavila da se bavim pevanjem. Devedesetih sam zapostavila taj deo karijere, pa danas pevam samo za svoju dušu. Pevam kad se skupi društvo ili kad nešto radim po kući. Volim u kafani da zapevam kad se ukaže prilika, veseljak sam po prirodi. Nekad u šali kažem da mi u karijeri fali koncert u areni. Imala sam svakako priliku da u vreme Jugoslavije nastupim u nekim od najvećih hala. Obišla sam pola sveta s mikrofonom u ruci i zahvalna sam što mi se ta prilika pružila.

