JEDVA TE ČEKAMO, PRINCEZO NAŠA! POČINJE NEKI LEPŠI ŽIVOT: Kaća Grujić prvi put progovorila o TRUDNOĆI, pevačica nikad emotivnija!

Pevačica Katarina Grujić nedavno je potvrdila da je u drugom stanju i da čeka prvo dete sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojiem se venčala u tajnosti.

Ona je u šestom mesecu trudnoće i čeka devojčicu za koju su već odabrali ime - Katja. Kaća do sada nije pričala o trudnoći, a sada je na Instagramu podelila emotivnu poruku.

– Najlepši trenutak u životu za mene je onaj kada sam podelila sa voljenom osobom da jedno malo biće, mešavina nas dvoje dolazi na svet! Ta sreća i osećaj se ne može opisati! Za mene, počinje neki novi život, lepši, ispunjeniji, odgovorniji, srećniji! Jedva te čekamo princezo naša – napisala je ona na Instagramu uz fotografiju na kojoj je u prvom planu njen trudnički stomak.

Podsetimo, Katarina i Marko su se venčali 30. avgusta na imanju u Čeneju, a kada je malo sumirala utiske, Katarina je za medije otkrila kako je proteklo svadbeno veselje i ceremonija.

– Još sam vrlo uzbuđena zbog svega što se tokom protekla 24 časa dogodilo. Trenutak kada me je otac dopratio do čarobno dekorisane bašte, a zatim do romantičnih rajskih vrata ispred kojih su me čekali matičar i Marko ne može da se meri ni sa čim što sam do sada proživela. Toliko je sve bilo dirljivo da su mi suze radosnice nekontrolisano tekle, što nema veze s tim što sam u šestom mesecu trudnoće. Zaista je sve do poslednjeg detalja bilo savršeno. Poznato je da smo mi žene malo umešnije kada je reč o ukrašavanju i stilizovanju, stoga mi je Marko taj zadatak rado i u potpunosti prepustio. Želela sam prirodno cveće i zlatne detalje, pa je imanje bilo prekriveno belim ružama, dok su stolove krasili kristalni svećnjaci i detalji u zlatnoj boji. Zaista je sve bilo kao u nekakvom snu. Još uvek ne mogu sebi da dođem od uzbuđenja – otkrila je Grujićeva za Story.

