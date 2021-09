JOŠ JEDNA ŽRTVA ĐURIŠIĆKINOG SINA: Snežanin sin mi je odneo pazar iz radnje, a mojoj supruzi je ukrao burmu s BRILIJANTIMA!

Broj ljudi koje je sin Snežane Đurišić Marko Gvozdenović navodno pokrao povećava se iz dana u dan. Našoj redakciji ovoga puta se javio privatnik Petar Stevanović, koji tvrdi da je pevačicin naslednik ukrao burmu njegove žene, zbog čega se ona potresla i ranije porodila.

- Ne bih kukao o tome kako sam oštećen, već da upozorim ljude da ne prođu kao ja i moji prethodnici. Marko je tokom ovog leta radio kao dostavljač u radnji brze hrane na Voždovcu čiji sam ja vlasnik. Prvih desetak dana je sve bilo u redu sve dok se jednog dana u toku radnog vremena nije napio i pao s motora. Poslao sam ga kući i rekao mu da takvo ponašanje neću tolerisati. On je došao sutradan s pričom da mu se neće više ponoviti i molio me da ga vratim na posao, što sam ja i uradio verujući mu na reč - priča Petar. On je objasnio kada ga je Marko pokrao:

- Krenuo sam na put, ali mi je kod kuće ostala mačka koju nisam mogao tog trenutka da povedem sa sobom. Zamolio sam Marka da jednom dnevno svrati do moje kuće i nahrani je. To je iskoristio i iz kuće ukrao nakit koji je moja trudna supruga zaboravila da ponese sa sobom. Ostala je bez burme, koja je bila vredna jer je na sebi imala brilijante. Kad sam se vratio s puta, Marko se u večernjim satima u toku radnog vremena napio ponovo, slupao motor, isti parkirao nasred ulice ispred svoje zgrade, koja se nalazi preko puta moje radnje, sa ključevima u bravi i odneo pazar od dostave sa sobom. Zvao sam ga, nije mi odgovarao na pozive, pa sam, pošto znam gde živi, otišao kod njega kući, gde sam ga zatekao u jako pijanom stanju - tvrdi on i nastavlja:

- Nije mogao da govori koliko je bio pijan. Okrenuo sam se, izašao iz stana pokupio motor s ulice i otišao u radnju. Sutradan je supruga utvrdila da joj fali nakit. Znao sam o čemu se radi. Pozvao sam ga i rekao mu da sve vrati. Najpre je negodovao, a onda i priznao. Pravdao se da ima problem sa sinom. Sve sam predao nadležnim organima. Službenici su mi rekli da znaju o kome se radi, da je on jako problematičan i da imaju dosta prijava protiv njega. Dakle, pijanac, kleptoman i prevarant - smatra on.

Petar je kontaktirao i sa njegovom majkom Snežanom.

- Obratio sam se i gospođi Snežani. Bila je jako prijatna, ali sam iz razgovora shvatio da ona ne može ništa da učini. Međutim, kada sam pre neki dan pročitao njenu izjavu u medijima, u kojoj kaže da se Marko promenio, pitao bih je ovako javno ima li većeg zlobnika od njenog sina, koji je doprineo da moja trudna supruga od stresa koji je doživela završi u bolnici mesec i po dana i da se prevremeno porodi - zaključuje Stevanović.

Đurišićeva, kao ni njen sin Marko, juče nije odgovarala na naše pozive.

Podsetimo, Kurir je pre dva dana objavio priču Nenada Stojiljkovića, vlasnika ribljeg restorana, koji je rekao da je Gvozdenović iz njegove radnje odneo 20.000 dinara, ali je Snežana sutradan rekla da to nije istina.

