DAO SAM IZJAVU O CECI, A AŠANIN ME ZVAO I REKAO - POTPISAO SI SMRTNU PRESUDU! Izbegavao sam Arkana 2 meseca, a onda me je sačekao!

Pevač Zoran Kalezić prisetio se jednom prilikom vremena kada je bio predsednik Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije i kada je tada imao neslaganje sa Cecom Ražnatović.

A u to vreme, sukob sa Cecom lako je moglo da proizvede i neslaganje sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

"Ceca je pošla kod Miće Minimaksa. Bila je moćno zaštićena, ali ja nisam imao strah. Mića je u jednom trenutku pitao Cecu – šta će reći vaš predsednik i Udruženje kad ste doneli odluku da ne dolazite kod mene?"

'Ne znam, ja sam došla da promovišem svoj CD', odgovorila je ona, prenosi Mondo.

'To me je toliko zabolelo. Gledao sam to na TV-u. Sećam se da sam je u Udruženje primio kao mladu devojku koja je kasnije uspela da napravi dobru karijeru. Nije mi bilo jasno što je to rekla. Ali bila je malo bahata u tim trenucima", rekao je tada Kalezić.

Kako ističe, u ime udruženja sazvao je konferenciju za medije.

- Treba da bude sram gospođu Ražnatović što tako govori o svom udruženju, rekao sam tada.

I sutradan me u četiri ujutru budi Darko Ašanin. Video jutarnje novine i sad me zove.

- Sad si ga ugasio. Sad ti je kraj.

- O čemu pričaš?

- Vidi naslov u novinama. Sebi si potpisao smrtnu kaznu.

Kako kaže Kalezić, jedno dva meseca je izbegavao Arkanovu poslastičarnicu.

"I jedno veče se zadesim da pevam u hotelu 'Jugoslavija' a Arkan je tu držao kazino. Dolazi jedan dečko i kaže kako me komandant zove na kafu. Bilo mi čudno koji komandant kad ja nisam služio vojsku pa i nemam komandanta. Kaže on zove vas gospodin Ražnatović. Malo je bilo treskanje cipela, iskreno da kažem. Tada sam prvi put osetio neprijatnost kada se njegovo ime pomenulo. Do tada nisam. Ponos mi ne dozvoljava da ne odem. Silazim kružnim stepenicama, tu njegov kazino a tu i Cecini butici", prisetio se Kalezić.

Arkan ga je sačekao, da bi ga potom vrlo srdačno pozdravio.

- Pa gde si ti moj viteže, nema te dugo, reče mi Arkan.

Ja se tad raskravio. Zagrlili smo se.

- Što tebe nema uopšte?

- Pošteno da ti kažem, nije mi posle onoga bilo prijatno, rekao sam mu.

- Što? Pa ti si potpuno u pravu. Ja sam uz tebe baš zato što se boriš za tu našu muziku.

I onda je Ceci rekao da mi da najlepše odelo, cipele i košulju. Ja sam to odelo dobio na poklon od nje. I danas ga čuvam", otkrio je Kalezić u emisiji "Goli život".

