ŠAULIĆI PALI U OČAJ: Pevačev ubica će se izvući, celoj porodici je teško!?

Suđenje Alsinu Leventu, koji je pre dve godine ubio Šabana Šaulića nastavlja se 21. januara, ali kako stvari stoje, Turčin će se navodno izvući.

Kako otkriva izvor blizak Goci Šaulić, ona i njena deca su očajni zbog saznanja da će turski državljanin dobiti minimalnu kaznu.

- Šabana nijedna kazna ne može da vrati u život, ali izgleda da će ubica robijati svega godinu ili dve. Zaprećena maksimalna kazna je do pet godina robije, koju skoro niko ne dobije. Uzima se u obzir i da je bio neuračunljiv, pod dejstvom alkohola i šta sve ne. Plus, na sve to se računa i vreme koje je Alsin već proveo iza rešetaka, tako da, kad se sve sabere i oduzme, posle presude, Turčin će da robija maksimum dve godine - ispričala je Gocina prijateljica.

foto: Dragan Kadić, Privatna Arhiva

- On je pušten da se brani sa slobode, da je njegovo delo okarakterisano kao strašno, bio bi iza rešetaka... Jako mala kazna, ponižavajuća za život čoveka kakav je bio Šaban. Plus, porodica mora da ponovo proživljava svaki detalj tragedije. Goca je jedva nekako uspela da se oporavi od šoka i ogromnog stresa kako bi nastavila život koliko-toliko normalno, a sad će joj se tauma vratiti - priča Gocina prijateljica za "Svet" prenose mediji.

- Teško je i Saneli, Ildi i Mihajlu, a na sve to ovom kaznom nikakva pravda neće biti zadovoljena - zaključuje Gocina prijateljica koja dodaje da se svi nadaju da suđenje neće ponovo biti odloženo zbog korone, jer bi Šaulići očajni, izludeli još više.

foto: Damir Dervišagić

