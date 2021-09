NIKAD NISAM OSETILA PRAVU LJUBAV: Milena Ćeranić bila je sa mnogo poznatih, jedan je bio OŽENJEN, a uvek im je smetala ISTA STVAR!

Pevačica Milena Ćeranić progovorila je o ljubavnom životu koji se trudi da sačuva od javnosti.

Ona je priznala u čemu uživa i od čega je zavisna, kao i njene kolege.

"Desilo mi se... Šta znam, more, posao, leto... To je sve nešto u čemu ja uživam, posebno što se dogodilo nešto po pitanju posla. Počeli smo ponovo da radimo, mi pevači smo na neki način zavisnici od te scene", kaže Milena.

foto: Nemanja Nikolić

Ćeranićeva se dotakla i svog emotivnog statusa, ali i kakva je u ljubavi.

"Volim da volim, mislim da bi to trebalo svakome da bude satisfakcija u životu. I volela sam i voleli su me, ne mogu da se požalim, samo ne kažem da su umeli. Lako je mene voleti, ali negde prebroditi taj prvi momenat dok me ne upoznaš i ne vidiš kakva sam zapravo jeste teško, ali kasnije ne vidim razlog zašto neko ne bi bio siguran u mene, a uvek imala taj problem nesigurnosti sa druge strane", priča Milena.

"Uvek misliš da je to ono pravo... U jednom trenutku sam mislila da je to limit ljubavi, ali to nije bila prava ljubav, samo to još u životu nisam osetila", rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Podsetimo, Milena Ćeranić bila je sa kolegom pevačem Nemanjom Stevanovićem tokom jednog rijalitija, pa i sa košarkašem Vladimirom Dašćem koji je tada bio u braku. Pevačica je imala i kratkotrajnu romansu sa Vukom Mobom sa kojim je ostala u dobrim odnosima.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ.