ĐOLE JE GLAVNI U PORODICI, ON SE PITA ZA FINANSIJE I MNOGO JE STROG: Vesna doživela ŠOK u jutarnjem, pa otkrila detalje iz braka

Pevačica Vesna Đogani gostuje u jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji.

Na samom početku ona je govorila o tituli kraljice TikToka.

"Ima istine da sam žena i da sam majka, ali epitet kraljice stvara pritisak. Sama reč mora da se opravda. Đole mi stalno kaže da budem normalna, nikako prepotentna. Mnoge kolege se uobraze, ta slava ume da opije ljude", rekla je Vesna i otkrila kako započinje jutro:

"Ustajem u pola 7, uvek prva ustanem. Prvo zbrinem kucu, a sada imamo i macu pa brinem o njima. Sada planiram još jedno kučence. Spremam doručak".

Voditeljka je imala izenađenje za Vesnu, te se Đole Đogani uključio u emisiju uživo i ispričao kako provodi jutro.

"Ne pijem kafu, ona mi napravi čaj ujutru. Doručak preskačem kod kuće, ali odem da jedem negde. Inače, Vesna ustane i spremi deci doručak. Ne pere ona puno sudove. Vesna to ne voli, ne voli da se preterano bakće oko kuhinje, ali je zato tu na TikToku. Ona je u tome jako dobra. Dobro radi svoj posao, ceo dan nešto novo smišlja. Čak sam je bio i kritikovao jer kad ode u prodavnicu izvlači i pokazuje ono što je kupila, reko zašto to radiš? To je glupost. Međuti, to je bilo mnogo gledano. Dobro pliva u svemu tome", rekao je Đole i ispričao čime ga je Vesna osvojila:

"Ona je neposredna, dobra, nežna žena, mi rastemo zajedno. Ljudi se menjanju godinama, ali mi idemo u korak sa svim što se dešava. Ona nije naporna, nego me pusti, svojim ponašanjem iz mene izvlači ono najbolje. Nikad me ne smara. Daje mi prostora da budem slobodna, daje mi slobodu da budem muškarac kakav treba. To je retko. Uživamo u svakom momentu, lepo nam je", rekao je Đole u svom uključenju.

Đoganijeva se iznenadila, a potom je ispričala kakav je on zapravo.

"Đole je stabilna osoba. Ispred vremena je, pa je teško da ga ljudi prate. Lepo organizovan, siguran je. Dosta je strog jer ima velike ciljeve i obaveze. On je glavni i odgovorni u našoj porodici, vodi i finansije. Sve je na njemu. Ne samo u našoj porodici, već i u široj familiji", zaključila je ona.

