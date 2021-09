ARKANOV SIN MIHAJLO BIO JE NAJPOŽELJNIJI FRAJER VELIKE JUGE! Mislili su da će oženiti ovu pevačicu, a danas je NEPREPOZNATLJIV

Mihailo Ražnatović, sada živi daleko od Srbije i ne eksponira se u medijima. Malo toga je poznato o njegovom životu, mimo toga da je rođen i živi u Švedskoj, te i da se zabavljao sa pevačicom Karolinom Gočevom.

Mnogi su navijali da Mihajlo oženi sa Karolinom, premada su bili jedan od najlepših parova '90-ih, ali do toga nije došlo. Iako su bili prilično bliski, Karolina i Mihajlo su se ubrzo rastali, a razlozi za njihov razlaz nisu poznati široj javnosti.

Mihajlo Ražnatović danas ima četrdeset šest godina i ne pravi skandale svojoj maćehi Svetlani Ceci Ražnatović, iako je pre nekoliko godina dospelo u javnost da joj je navodno pretio, pa se potom ispostavilo da se radi o lažnom predstavljanju, što je i pevačica potvrdila.

- Tog momka poznajem lično i znam šta on može da kaže. On nije sklon vulgarnosti, pretnjama. Čuli smo se posle toga, bio je šokiran. On živi u inostranstvu i prosto ne prati naše medije, od svojih prijatelja je čuo i želeo da se oglasi da skine ljagu sa svog imena. Povučenim životom živi, nema nikakve veze sa medijima. Tu su sve izmišljene informacije, pomislim, pa iako je potpuno odlepio, zna bar kada je rođen. Oni ni to nisu znali tačno da napišu, sve su izmislili - rekla je Ceca svojevremeno za emisiju Premijera.

