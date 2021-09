ZA MENE SU ZVEZDE GRANDA RIJALITI PROGRAM! ACO PEJOVIĆ NIKAD OŠTRIJI: Neću da gledam omalovažavanje dece! SPOMENUO I CECU (VIDEO)

Aco Pejović ovog leta radi punom parom, proteklog vikenda "zapalio" je jedan beogradski splav, a pre nastupa popričao je sa ekipom Kurir televizije.

- Više mi je preko glave posla, rekao sam sebi da moram da idem na odmor. Umoran sam. Vidim da sve zatvaraju i moguće da će se dosta stvari promeniti u narednim danima, najviše bih voleo da idem u Italiju ali videćemo. Velika je i Srbija, ima svašta da se obiđe, možda sa suprugom odem da obilazimo Srbiju i manastire - rekao je Pejović.

Pevač je za za film Toma otpevao pesmu koja preti da postane veliki hit. Za našu kameru otkrio je kako je bilo sarađivati sa Draganom Bjelogrlićem i Željkom Joksimovićem.

- Raditi sa Bjeogrlićem i Joksimovićem je velika čast, oni su veliki profesionalci. Zaista sam presrećan što sam imao priliku da sarađujem sa njima. Željko je profesionalac kao i svi mi, strog je ali sam i ja strog, ako nešto ne valja mora opet da se uradi. Mi smo dobri prijatelji dugo godina, tako da je bilo super - kaže pevač.

Zamolili smo Aca da prokomentariše dolazak Svetlane Cece Ražnatović u "Zvezde Granda".

- Ne pratim taj program, ja rijatilije ne volim a za mene je to rijaliti. Uz dužno poštovanje ja ne mogu da gledam to omalovažavanje klinaca i sve to, to se meni lično ne dopada ne želim to da gledam. Drago mi je što je Ceca ušla, ona je moje srce, ako ona sebe vidi u tome, super - rekao je Pejović.

