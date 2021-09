KAJEM SE, NIKADA TO NE BIH PONOVO URADILA! Anđela iskreno o odnosu sa Tarom! Evo kakvi su joj planovi za budućnost

Nakon stravične tuče i incidenta koje su imale pre četiri godine, u utorak su se prvi put srele oči u oči Tara Simov i Anđela Veštica koje su izladile svoje odnose. Anđela je u intervjuu otkrila da su njih dve u kontaktu već neko vreme, da su se pomirile, ali je straleta priznala i da se iskreno pokajala zbog batina koje je priredila Tari.

foto: screenshot Pink tv

- Nisam okej sa svim što sam uradila, zbog toga sada imam tremu i drhti mi glas. Mislim da nije ispravno to što sam uradila, ona je to izazvala nekim svojim postupkom, ali mi nećemo o tome govoriti sada na televiziji. Neke stvari je i Tara malo preuveličala. Žao mi je, kajem se, nikada ne bih ponovila tako nešto, ja nisam takva osoba, nešto se u meni desilo... Ne bi ona uspela da probudi to u meni da mi nije bila drugarica pre toga, bila mi je izuzetno draga. Ona je pre toga meni bila drugarica, sada mislim da je došlo vreme da se stavi tačka na taj loš odnos i na tu zlu krv. Meni će sada 30. rođendan, ulazim u neke ozbiljne godine, koliko god da ja možda izgledam neozbiljno. Eto, iskreno mi je žao i volela bih sa njom da nastavim neki normalan, iskreni odnos. Nas dve smo se videle i pre emisije, normalno da nećemo ovde rešavati sukob koji traje već četiri godine. Jedno 560 puta smo se čule posle svega toga, i ona je mene zvala i ja nju, čak smo se i na video poziv gledale... Rešile smo sve.

foto: screenshot Pink tv

Na only fansu još uvek radim, a zarađujem sasvim lepo. Sve radi savršeno, ali evo, mogu da najavim da ga neću raditi još dugo. Sajt funkcioniše po principu uzmeš kreditnu karticu, pretplatiš se i pogledaš. Ne mogu da ti otkrivam detalje, jer ja želim da ljudi to posete. Platiš mesečnu članarinu i gledaš sve što te zanima. Nešto je besplatno, nešto nije... Kačim slike, snimke, stalno snimam lajvove. Nešto je besplatno, a nešto se plaća... Prva sam ja koja je dovela tu aplikaciju u Srbiji, baš me je nedavno i Stanija zvala kako bi se posavetovala oko njenog profila.

foto: Printscreen

- Imam dečka i to je nešto o čemu sada ne bih da govorim. Ne želim previše da iznosim u javnost, da ne pokvarim nešto. Ne kažu ljudi džabe da što manje ljudi zna da si srećan duže ćeš biti srećan, zato ne bih da pričam o tome. Imam stvarno ozbiljnu vezu, zato i prestajem da radim sledeće godine. Imala sam jako loš izbor muškaraca iza sebe zbog kojih sam izgubila i veru u muško ženske odnose, ali sada sam stvarno srećna u ljubavi. Nadam se da ću sledeći put kada dođem u ovu emisiju imati neke lepe vesti. Da, zbog dečka prestajem da radim ovaj posao. Nije mi on rekao da prestanem to da radim, naprotiv on mene podržava, nema ništa protiv toga da ja sebe slikam golu, ali ja to ne želim. Svakako nisam planirala da se u nekoj daljoj budućnosti bavim ovim poslom. Mnogo sam ovo i radila, od kada sam počela kupila sam veliku nekretninu koja se uskoro završava. Radila sam dosta, ali sam dosta i zaradila. Napravila sam sebi neke stvari koje sam želela, sada je vreme za neke druge stvari kao što su porodica i slično... Nisam spremna za dete nego za decu. Ne želim jedno dete, želim čopor dece - iskrena je bila starleta.

foto: ATA

kurir.rs/ Ana Denda

