MILENA ĆERANIĆ NIKAD ISKRENIJA: ZVEZDE GRANDA SU ME ODBACILE KAO NEKO KUČE! Nakon 11 godina progovorila o učešću u rijalitiju

Naša današnja gošča važi za iskrenu osobu koja uvek kaže sve što misli, što nije čest slučaj na našoj javoj sceni. S jedne strane iskrena, s druge tajanstvena i opasna. Koliko je iskrenost koštala u životu, a koliko joj je epitet "opasnice" pomogao na sceni, reći će nam pevačica Milena Ćeranić.

- Za iskrenost je potrebna velika hrabrost, osećate se posle rasterećenije kad kažete sve što mislite. Umem često da budem gruba, jer često mislim da na grub način nešto moram nekome da kažem da bi doprlo do njega. Gruba postajem onda kad 10 minuta moram nešto da objašnjavam, verujem u svoju čistu nameru i zato se ne kajem. Ja nikad ne lažem, ali često prećutim. To radim u intervjuima, jer ne želim da me povežu sa glupim naslovima - rekla je pevačica, pa potom odgovorila na naše pitanje da li je i u ljubavi iskrena i hrabra.

- Ja sam veliki hedonista u ljubavi, volim da volim i volim da me vole. Smatram da sam retka od onih koji tako daju ljubav. Što se tiče predhodnih veza, bilo je i lepih trenutaka a bilo je i ružnih, ali to nije bilo ono pravo. U najvećem crnilu bih našla belu tačku, uvek se dam 100% u vezi i onda se ne kajem posle. Kad stavim tačku, ne vraćam se na staro. Samo sam jednog momka ostavila dok sam ga volela, kako ne bismo upropastili to što smo tad imali, ali posle se i ta ljubav pokazala kao pogrešna. Ja želim da živim bajku u ljubavi. Daleko od toga da sam ja opasnica, samo ne dam na sebe i smatram da svaki živ čovek ne treba da da na sebe. Kod velikih emotivca je i veliki odbrambeni stav. Retko kad sam emotivno slobodna, materijalno mi nije bitno, ljubav mi je najvažnija. Trenutno imam simpatiju. Imala sam javnu vezu, bili smo jako mladi nisam znala koliko to može loše da prođe u javnosti. Tu sam se opekla i sad ne pričam više o simpatijama - kaže Milena.

Pevačica se osvrnula i na svoje učešće u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i rijaliti programu "Farma".

- Jako sam ponosna na svoj segment života u Zvezdama Granda, iako su me odbacili. Kao neko kučence koje majka odbaci, ne zato što nisam valjala nego zato što sam bila svoja. Izborila sam se tek za svoje mesto posle Farme. Tek sam skoro počela da pričam o Farmi, i šta se tamo zapravo desilo jer sam doživela veliku torturu. Današnji klinci ne znaju kako je to bili linčovan. Tad nisam mogla da pričam u intervjuu, nisam ni imala mogućnosti da kažem šta sam želela, a danas imamo društvene mreže gde svako može da izrazi svoje mišljenje, što je velika prednost sadašnjice. To je velika stvar za nekoga ko je tad imao samo 23 godine. Jako je bilo teško izboriti se sa svim tim kretenima. Od porodice sam imala neizmernu ljubav i podršku, ja sam dete koje je imalo sve i želela bih svakom detu tako nešto - ispričala je pevačica.

