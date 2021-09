ONI INFORMIŠU I ZABAVLJAJU SRBIJU: Milica, Miloš, Olja, Goran i Anastasija sa Kurir TV otkrivaju ono što niste znali o njima!

U jesenjoj programskoj šemi Kurir televizije najveća novost je jutarnji program "Redakcija".

Harizmatični voditeljski par Olja Lazarević i Goran Anđelković budi gledaoce svojom energijom i šarmom, a zatim ih vode kroz najnovije vesti iz najrazličitijih sfera. Sve one koji prate naš jutarnji program čekaju lokalne, regionalne i vesti iz sveta, tematski prilozi o aktuelnim dešavanjima, priče iz svakodnevnog života i aktuelni sagovornici, a uz Anastasiju Čanović saznaće novosti iz života poznatih ličnosti.

Popularna zabavno-informativna emisija "Puls Srbije" zablistala je novim sjajem! Emituje se iz novog studija i u novom terminu, od 11.30 sati. Svakog radnog dana Miloš Anđelković, koga gledaoci već dobro poznaju, i Milica Marković, novo TV lice Kurir televizije, vode kroz dnevne i nedeljne teme, otkrivaju priče i tajne Srbije, donose zanimljivosti iz svakog kutka naše zemlje, i to uz aktuelne i relevantne sagovornike.

Njih petoro svakog radnog dana informišu i zabavljaju Srbiju, a za Kurir otkrivaju mnoge nepoznate stvari iz života i karijere.

Milica Marković

Zbog dobre priče sam jahala i divljeg konja

foto: Kurir

Milica Marković novo je lice Kurir televizije.

Ona je zajedno sa Milošem Anđelkovićem domaćin emisije "Puls Srbije", koja se emituje svakog radnog dana. Milica je u voditeljstvu od malih nogu, a njena druga ljubav je gluma.

Bavila si se glumom 10 godina, ali nisi uspela da upišeš FDU. Da li žališ zbog toga?

- Iako mi je to tada izgledalo kao kraj sveta, danas sam sigurna da se sve desilo sa razlogom. Upisala sam iste godine novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i brzo sam sebe mogla da vidim kao novinara i voditelja. Ali isključivo televizijskog. Verovatno je taj pravac usmerila upravo ljubav prema glumi.

Voditeljskim poslom se baviš od malih nogu. Da li si imala neki peh koji ćeš pamtiti celog života?

- Kroz sve te dečje, tinejdžerske, posle i studentske emisije i programe imala sam vremena da učim posao, pa i da grešim. To su uglavnom bili simpatični pehovi - zasmejati se u živom programu ili napraviti neki lapsus. Ali pamtiću zauvek one trenutke iz skorije prošlosti, kada sam radila kao reporter i zaista imala mnogo nesvakidašnjih situacija. Kada niste ljubitelj adrenalinskih sportova, a zarad dobre priče spuštate se zip-lajnom ili jašete divljeg konja, možete zamisliti koliko su zabavna ta snimanja. Ili kada smo na Staroj planini ostali zavejani nasred puta u toku noći, i u jednom momentu, dok smo čekali pomoć, odlučili da napravimo priču baš na tom mestu. Ta reportaža je izazvala odlične reakcije.

Radila si na RTS pre dolaska na Kurir televiziju. Šta je najvažnija lekcija koju si naučila, a koja ti sada pomaže u poslu?

- Biti nepristrasan i objektivan, ali svoj! Publika oseti kada neko pokušava da bude ono što nije. Uz veliko znanje koje sam tamo u praksi stekla, naučila sam i kako gledaocima preneti priču a da ti veruju. Naučila sam i da imam visoke kriterijume u poslu.

Da li si već pronašla čoveka svog života ili ga još uvek tražiš?

- Nisam još pronašla, a da budem iskrena, i ne tražim. Nadam se da će se pojaviti onda kada bude trebalo, baš kao u bajci.

Šta misliš o braku?

- U vreme kada je degradirana institucija braka, zaista je divno videti primere srećnih i zdravih odnosa. Ja želim da verujem da će se nešto tako i meni desiti, jer na manje od toga ne bih pristala. Danas je sve brzo i potrošno, lako se odustaje i nastavlja dalje. Mislim da u brak treba ulagati. Moji roditelji su mi dokaz da zaista postoji ono "za ceo život".

Miloš Anđelković

Obožavam šoping, pre dva dana sam spržio karticu

foto: Kurir

Voditelj "Pulsa Srbije" Miloš Anđelković omiljen je među gledaocima Kurir televizije.

On pleni svojim osmehom, a većina smatra da je jedan od najlepših domaćih voditelja. Njemu komplimenti prijaju, ali mu je ipak važnije da svojim personalitijem i energijom zadrži pažnju gledalaca.

Za tebe kažu da si jedan od najlepših voditelja na srpskoj televiziji. Da li ti to smeta?

- Je l' da? Tako kažu? Hvala na komplimentima i lepim rečima svima koji tako misle, ali ne doživljavam sebe kao najlepšeg voditelja, niti mi je to na prvom mestu kada je posao u pitanju. Lepota je samo jedan deo našeg posla, svakako važan, njome ćete skrenuti pažnju, ali je mnogo važnije da svojom ličnošću i energijom zadržite pažnju gledalaca i da oni zbog toga ponovo požele da vas čuju i vide.

Kakav je tvoj emotivni status?

- Najlepši status je onda kada je emotivan, a moj je upravo takav.

Da li si ljubomoran?

- Nisam ljubomoran i smatram da neko ko je siguran u sebe, ko je osvestio sebe, svoje kvalitete, zna šta nudi i gde mu je mesto, nema razloga da bude ljubomoran. Ljubomorni su samo nesigurni i neostvareni ljudi.

Poznato je da voliš šoping. Da li ideš sam i šta najviše kupuješ?

- A da preskočimo ovo pitanje zbog "nedavno" (čitaj - pre dva dana) spržene kartice, i to bez rata. Šta ću kad volim. Jedan od mojih užitaka je i šoping. Volim modu, kvalitetnu i lepu odeću, koju prilagodim svom stilu. Nekad i preterujem s kupovinom, pa je zato najbolje kad u šoping idete s nekim ko će vas zaustaviti u nameri da potrošite novac na ono što vam možda i ne treba.

Koliko ti je važno mišljenje drugih?

- Pitanje je samo kojih drugih? A čim su drugi, znači da mi njihovo mišljenje nije važno. Uvažavam mišljenje najbližih i onih do kojih mi je stalo, a takvih je u životu malo. Zato, pametno birajte ljude oko sebe.

Dobar si kuvar, šta obično spremaš?

- Zbog dinamike i obima posla, nažalost, sve manje vremena imam za kuhinju, ali kada nisam umoran i kad mi obaveze i vreme dozvole, volim da skuvam nešto iz naše tradicionalne kuhinje, ima mnogo lepih jela, a uživam i u ukusima paste, sireva, salata, slatkiša... Gurman sam, volim lepo da jedem, što se, srećom, na meni ne vidi.

Da li imaš neku manu?

- Svi imamo mane, samo ih treba osvestiti i korigovati kako bismo bili bolji sebi i drugima, kojima naše mane i nedostaci smetaju. Ne budite "nepogrešivi", jer to niste. Dozvolite onima koje volite i do kojih vam je stalo da vas menjaju nabolje.

Goran Anđelković

Ćerke su rekle budi bog s nama kad su čule da ću postati voditelj

foto: Kurir

Dugogodišnji urednik sportske rubrike u dnevnom listu Kurir Goran Anđelković od 13. septembra je domaćin jutarnjeg programa "Redakcija".

Zajedno sa koleginicom Oljom Lazarević svakog radnog dana od sedam do deset sati obaveštava gledaoce o najaktuelnijim dešavanjima u našoj zemlji i svetu. Svojom neposrednošću i osmehom pridobio je simpatije gledalaca, ali njegove dve ćerke i nisu bile oduševljene što im je tata postao voditelj.

Najveći deo novinarske karijere proveo si prateći sport. Da li imaš neku anegdotu iz tog perioda?

- Anegdota je dosta, one najzanimljivije ipak nisu za javnost, ali evo jedne s početka novinarske karijere. Bila je jesen 1999. kada sam kao novinar početnik menjao koleginicu na utakmici Mladog Obilića, zaboravio sam protiv koga su igrali. Filijala velikog Obilića, tadašnjeg šampiona Jugoslavije, neočekivano je izgubila taj meč treće lige, a ja sam podelio sve loše ocene igračima u dnevnom listu Sport. Konkurentni Sportski žurnal je, recimo, dao visoke ocene uprkos porazu. Sutradan na treningu starije i iskusnije kolege su me gledale u smislu "svaka čast na hrabrosti", aludirajući na moć Željka Ražnatovića Arkana, koji je bio predsednik Obilića. Mene je nekako, iskreno, bilo briga, iako sam čuo priče da o Obiliću mora samo lepo da se piše. A onda u jednom trenutku Arkan me pozva s tribine prezimenom: "Anđelkoviću!" Kasnije sam čuo da se raspitivao ko sam, pa su mu starije kolege rekle. Ali kad me je pozvao prezimenom, a nikad se nismo upoznali pre toga, zaista sam pomislio: "Sad će biti neka nevolja". Kad ono, Arkan mi čestitao na realnom izveštaju, čak mi i otkrio detalj da će sa po 5.000 maraka, čini mi se, kazniti sve igrače. A povrh svega pozvao me je na promociju knjige, monografije Obilića povodom 75 godina postojanja kluba. Na toj promociji lično mi je uručio knjigu s posvetom.

Da li si se nekad zapio u kafani sa sportistima?

- Ne. Ali bilo je slučajeva gde sam štitio fudbalere Partizana od tadašnjeg trenera Tumbakovića. Bile su pripreme ekipe na Tari, pa dok sam s nekima pravio intervjue, od konobara smo tražili pivo za mene i "koka-kolu" za njih. Zapravo, flaše su tako stajale ispred nas, a pili smo obrnuto - oni pivo, a ja sok.

Poznato je da si brižan otac dvema devojčicama. Kako su reagovale kada si im rekao da ćeš voditi jutarnji program?

- Prva reakcija je bila "svašta", a druga "budi bog s nama". Ćerke me zezaju za mnoge stvari u životu, pa i za posao, otuda takve reakcije. Ipak, naravno, ponosne su što sam to što jesam.

Za tebe kažu da si džentlmen. Kako ti to doživljavaš?

- O tome neka pričaju drugi (osmeh). Skromnost je moja vrlina (osmeh).

Uvek si nasmejan. Da li umeš da se naljutiš? Kako to izgleda?

- Samo pozitivno! To je moj moto i u skladu s tim se ponašam. Izbegavam i ignorišem negativne priče, jednostavno me ne zanimaju. Čak i kad je nešto loše, gledam da izvučem pozitivu iz toga. Osmeh je ipak smisao života. Naravno da umem da se naljutim, pogotovo na nepravdu i laž.

Olja Lazarević

Porede me sa Selenom Gomez, ali ja ne vidim sličnost

foto: Kurir

Olja Lazarević je od početka rada Kurir televizije njen deo.

Vodila je popodnevnu emisiju "Redakcija", a sada je domaćin istoimenog jutarnjeg programa. Ona je mama, najmlađa sestra, ali i srpska Selena Gomez jer neodoljivo podseća na svetsku zvezdu, što joj često i kažu.

Da li poređenje sa Selenom Gomez doživljavaš kao kompliment?

- Zapravo ne vidim toliku sličnost, ali često čujem taj komentar. Meni se čini da samo imamo sličan oblik glave i bucmaste obraze. Svakako je lepa žena, latino dama i takvo poređenje mogu samo da prihvatim kao kompliment.

Imaš dva starija brata, koji se bave basketom. Kako je bilo odrastati uz njih?

- Velika je razlika između nas, pa smo se skontali tek kad sam ja izašla iz tinejdžerskog perioda. Uglavnom sam bila prilepak kad smišljaju neke njihove paklene planove i učestvujem u svemu tome samo da ih ne bih cinkarila mami i tati. Šalu na stranu, imam najbolju braću na svetu, koji su me mazili i pazili, štitili i čuvali kad sam bila mala, ali i bili strogi kada je trebalo. Ono što nas znatno razlikuje jeste interesovanje za sport, oni su oduvek bili aktivni u toj sferi, pronašli su se u košarci, a ja sam rođena sa dve leve noge za bilo kakvu fizičku aktivnost. Zbog toga sam im uvek bila meta za prozivke, a srednji brat ni dan-danas ne propusta priliku da kaže da je lopta pored mene opasan predmet.

Na Kurir televiziji si od njenog prvog dana. Da li te ljudi prepoznaju na ulici?

- Nisam primetila zaista, još uvek nisam imala takve situacije.

Kako tvoj sin reaguje kada te vidi na ekranu?

- Luka me zapravo i ne viđa na ekranu jer je u to vreme u vrtiću, imali smo svega nekoliko situacija kada je to uspeo da uhvati i uglavnom mu je bilo smešno. Okreće se i viče: "Gde je mama?" Sada je shvatio da je to moj posao, pa kaže da idem u televizor da radim.

Da li postoji nešto čega si strastveni ljubitelj?

- Hrane. Uživam u dobroj klopi, pre svega našoj srpskoj tradicionalnoj hrani, mislim da se iz zapadne Srbije uvek vratim sa 10 kilograma viška.

Za sebe kažeš da si neodlučna. U kojim situacijama je to najočiglednije?

- Svakog dana u svim mogućim segmentima. Od razmišljanja koje farmerke da obučem ujutru do nekih značajnijih, čak i poslovnih odluka. Mnogo mi je lakše kad mi ljudi ne daju mogućnost izbora, jer čim mi se daju opcije, ja ne umem da izvagam šta je pametnije. Imam ipak tu sreću da, kad ne mogu da se odlučim, poslušam svoj instinkt i ispadne sve dobro.

Oduvek si želela da budeš kreatorka. Da li žališ što to nisi ostvarila?

- U ovom trenutku ne. Pronašla sam se mnogo više u novinarstvu i voditeljskom poslu i ne bih ništa menjala. A strast prema modi održavam u životu svojim odevnim kombinacijama.

Anastasija Čanović

Zbog sjajnih kolega lako mi je da ustajem u pet ujutru

foto: Kurir

Anastasija Čanović je deo jutarnjeg programa "Redakcija".

Ona je zadužena za zabavni deo, pa se pred njom smenjuju poznate ličnosti, koje odgovaraju na sva njena pitanja. Dugo godina je u novinarstvu, od prvog dana sarađuje sa estradom, pa s pravom može da kaže da su najveće zvezde zapravo i najlakše za saradnju.

Kakvo je tvoje iskustvo u radu sa poznatim ličnostima?

- Otkako sam 2007. godine zakoračila u svet novinarstva, bilo mi je jasno da je sa pravim zvezdama najlakše sarađivati. Dogovori se poštuju, nema kašnjenja, nema prohteva. Nažalost, danas je pojam zvezde često upitan, ali vodim se time da uvek razgovaram sa ostvarenim, istaknutim i inspirativnim ljudima.

Da li postoji neka smešna situacija koju pamtiš?

- Kada imate iskustvo duže od decenije, a imate 29 godina, ne može da ne bude takvih situacija. S obzirom na to da sam ljubitelj emisija koje idu uživo, kada sam radila upravo takve emisije, a sagovornici su bili duhoviti, često se dešavalo da ne možemo da završimo razgovor od smeha, koji nas na kraju dovede i do suza.

Da li si oduvek znala da ćeš se baviti novinarskim poslom ili si maštala o nekom drugom pozivu?

- Ljubav prema novinarstvu razvila se još u najranijem periodu. Mogu slobodno da kažem da je zapravo novinarstvo pronašlo put do moga srca. Nema veće sreće nego kada radite ono što volite.

Šta tvoji prijatelji kažu za tebe?

- To biste morali njih da pitate. Ono što mogu da kažem jeste da sam se oduvek trudila da budem veran, pravedan i iskren prijatelj. Kada su ljudi oko mene srećni, ja sam srećna. Okružena sam zaista pravim ljudima i zahvalna što ih imam u svom životu.

Imaš li neku strast?

- Obožavam da čitam. Kad god mi se ukaže prilika, volim da prelistam nekoliko stranica knjige koju u tom trenutku čitam.

Vodiš poslednji sat "Redakcije", novog jutarnjeg programa Kurir televizije, u kojem se govori o kulturi, zabavi i sportu. Šta ti od toga najviše leži?

- Srećna sam što radim u timu obrazovanih, mladih i ambicioznih ljudi. U takvom okruženju sve je lakše, pa i ustajanje u pet ujutru, kada kreće priprema za "Redakciju" - jutarnji program Kurir televizije. Kada se svi okupimo u studiju, imamo samo jedan cilj, a to su naši gledaoci. Želimo da ih informišemo, zabavimo, raspevamo, razigramo, nasmejemo! Da požele da sa nama popiju prvu jutarnju kafu. Sigurna sam da će nas gledaoci brzo pustiti u svoje domove.

Kurir.rs/A.P.

