TVITERAŠI BESNI: Debilčinu KEBU proterati iz Srbije, slika se s ratnim zločincem NASEROM ORIĆEM!

Dragan Kojić Keba našao se na meti ogorčenih tviteraša nakon što je u javnost isplivala njegova stara fotografija s ratnim zločincem Naserom Orićem, koja se prethodnih dana masovno šerovala na ovoj društvenoj mreži.

foto: Kurir televizija

Pomenuta fotografija nastala je u Sarajevu, u dvorani "Mirza Delibašić", na humanitarnom koncertu za pomoć poplavljenom Goraždu pre više od decenije i po.

U međuvremenu, mediji su došli do informacija da prijateljstvo pevača i ratnog zločinca datira iz osamdesetih godina, kada je Orić bio pripadnik Specijalne jedinice MUP Srbije. Tada se moglo i čuti da je tokom boravka u Sarajevu Kojić navodno proveo dva dana u Naserovoj vikendici, u mestu Olovo, nedaleko od Sarajeva.

foto: Print Screen Twitter

Ispod jednog od profila na kojem se pojavila sporna fotografija na Kebin račun napisane su salve uvreda, pa se, između ostalog, predlaže i da Kojić bude proglašen za personu non grata u našoj zemlji.

foto: Print Screen Twitter

- Sin mu navija za ustaše, on se slika s Naserom. Proglasimo ga personom non grata. Bojkot ovog nazovipevača! Nebitno je što je ovo stara slika. Debilčina živi u našoj zemlji i dalje. Da li on zna s kim se slikao uopšte? Proterati iz Srbije. Od Kebe i ne možemo očekivati da bude Srbin i patriota, problem je kad pojedini Srbi podržavaju zločince - glase samo neki od tvitova.

foto: Print Screen Twitter

Podsetimo, Keba se pre nekoliko godina, kad je sporna fotka dospela u javnost, pravdao da ne zna ko je Orić. Tada je bila priča da je on ratnog zločinca posećivao u njegovoj vikendici, dok mu je Stoja Novaković pevala na svadbi.

- Ne poznajem Orića! Moj posao je da pevam, a nikome ne pišu na čelu podaci iz lične karte. Nisam registrovao Nasera u bekstejdžu, a i da jesam, ne znam da li bih ga prepoznao. Ako sam se i slikao s njim, ne vidim ništa loše u tome. U njegovoj vikendici nikad nisam bio - rekao je tada Keba.

foto: Print Screen Twitter

Bivši svekar i snaja u istom sosu Seve pretila patrijarhu i pevala Tomsonove pesme Nedavno se i bivša Kojićeva snajka Severina našla na meti osuda zbog podrške Crnogorcima, kada se u medijima pojavio snimak s koncerta u Budvi, na kojem im je javno poručila "da niko ne sme da ih dira", ali i pevanja pesme srbomrsca Marka Perkovića Tomsona. Takođe, Severinu mnogi ne žele u Srbiji jer je slala preteće poruke patrijarhu Porfiriju. foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Kurir.rs/A.P.

