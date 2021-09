OTKRIVENO ZAŠTO SU CECA I MILI ZAVRŠILI NA SUDU! Ovo su detalji spora teškog nekoliko STOTINA HILJADA EVRA

Folk zvezda Ceca Ražnatović otkrila je na snimanju prve emisije Zvezda Granda da se sudi sa Aleksandrom Milićem Milijem, nakon višemesečnih spekulacija da nekadašnji saradnici duži vremenski period nisu u dobrim odnosima.

Ceca je istakla da su na sudu, ali da su civilizovani ljudi koji razgovaraju. Nakon toga, počelo je da se šuška i nagađa zbog čega se sude, te u kom momentu je došlo do određenog sukoba interesa.

foto: Damir Dervišagić

Kako ekskluzivno saznajemo, sve je počelo onda kada je Ceca shvatila da se Mili upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje je radio sa Cecom.

- Dogovor je bio potpuno drugačiji, zbog čega je Ceca, nakon ovog saznanja, odlučila da angažuje advokate i da pokrene sudski proces protiv nekadašnjeg saradnika - priča izvor.

Problem je u tome što osoba koja ima vlaništvo nad fonogramima, ima prava da od apsolutno svih digitalnih platformi monetizuje novac. U prevodu, da naplaćuje i profitira. U trentuku kada su Ceca i Mili radili albume to nije bio dogovor. On je govorio da svaka pesma u celosti pripada Ceci, s obzirom na to da mu je rad na svakoj pesmi bio plaćen, te da je Ceca sama finansirala svaki svoj album u celosti. Mili je, dakle, kao saradnik, za svoj rad bio plaćen onoliko koliko je tražio i koliko je dogovoreno. Međutim, on je bez Cecinog znanja sebe upisao kao vlasnika fonograma - priča izvor za Telegraf.

foto: Printscreen

- Ceca na sudu isključivo traži da se promeni ko je vlasnik fonograma, te da umesto Milija piše da je to ona. Međutim, Mili za to traži kompenzaciju u vidu novca. Navodno je reč o nekoliko stotina hiljada evra. On to zahteva i na osnovu toga što bi Ceca od njega, pošto se on vodi kao vlasnik fonograma, za svako izvođenje pesama koje je on radio trebalo da traži dozvolu, saglasnost. Dakle, tu su u pitanju sva izvođenja, svi koncerti. To je sumanuto - objašnjava naš sagovornik.

Ovim povodom pokušali smo više puta da kontaktiramo Cecu i Milija, kako putem poziva, tako i preko SMS poruke, ali do momenta objavljivanja ovog teksta nisu odgovarali.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/telegraf

