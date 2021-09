CECA I MILI ZA KURIR PO PRVI PUT O SUKOBU: Evo šta su rekli o međusobnoj tužbi!

Ceca Ražnatović otkrila je na snimanju prve emisije "Zvezde Granda" da se sudi sa Aleksandrom Milićem Milijem, nakon višemesečnih spekulacija da nekadašnji saradnici duži vremenski period nisu u dobrim odnosima.

foto: Printscreen/Zvezde Granda, Damir Dervišagić

Ceca je istakla da su na sudu, ali da su civilizovani ljudi koji razgovaraju. Nakon toga, počelo je da se šuška i nagađa zbog čega se sude, te u kom momentu je došlo do određenog sukoba interesa.

Kurir je prisustvovao snimanju nove emisije, pa je iskoristio priliku da čuje i Cecinu i Milijevu stranu priče.

Ceca je istakla da je sve što je htela da kaže o ovoj temi rekla u najavi emisije.

- Čuli ste sve u najavi - istakla je Ceca.

Mili, takođe, nije hteo previše da govori.

- To nije nikakav sukob između Cece i mene. Ja se ne bih izjašnjavao po tom pitanju. Time što je ona uradila bave se pravosudni organi. Uvek joj želim sve najbolje - kratko je prokomentarisao Mili za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Pre samog ulaska na snimanje emisije, Ceca je kratko prokomentarisala i izjavu kolege i prijatelja Ace Pejovića da ne gleda "Zvezde Granda", jer je to rijaliti, koji omalovažava decu.

- Nisam čula za tu Acinu izjavu. Šta je rekao? Da me voli? Naravno da me voli, to je najbitnije u izjavi. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Sada kada sam ja u "Zvezdama Granda", sigurno da neću sebi dozvoliti tako nešto, kao što nikad nisam sebi dozvolila tako nešto. Svako je indivudua za sebe i svako odgovara za svoje postupke.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

