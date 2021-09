TARA PRIZNALA DA JE IZGUBILA NA SUDU! Simova OPROSTILA BATINE Anđeli Veštici: Osetila sam pokajanje u njenom GLASU!

Tara Simov i Anđela Veštica odlučile su da stave tačku na svoj konflikt i prvi put su se videle u "Amidži šou". Njih dve su se pomirile, a Tara je otkrila da je do toga došlo jer je čula iskreno kajanje u glasu nekadašnje prijateljice.

- Iskreno ni sama više ne znam odakle mi energije posle svega što mi se desilo. Trudim se da spavam što više kako bih nadoknadila sve od prethodne dve godine. Za dva dana ću ponovo imati dugačku kosu. Imam ja ta šizofrena cepanja sa kosom, pet puta sam menjala boju i dužinu kose za mesec dana. Što se tiče Anđele, mi smo se čule i pre susreta u emisiji. Sigurno se ne bi videle posle svega prvo ovde- započela je Tara, pa dodala:

-Pričale smo par sati kada smo se čule, tada sam ja čula iskreno pokajanje na celu ovu temu, u njenom glasu. Meni je drago što sam ja posle svega toga uspela da izađem psihički jača i da prebrodim strah od cele te situacije. Trenutno ne osećam nikakvu mržnju prema njoj. Što se tiče celog tog incidenta osećam se ravnodušno, zakopala sam to. Ljudski je praštati, zar ne? Kakav bih ja to čovek bila kada joj ne bih oprostila. Što se Anđele tiče, ne bih ja sada sedela ovde i pričala o njoj na ovaj način da nisam osetila da se na iskreno pokajala - rekla je Simovljeva.

- Nas dve smo se čule i ranije vezano za sud i suđenje i tada nikada nisam osetila tu tugu u njenom glasu vezano za celu tu temu. Rekla mi je da joj je bolesno krivo i da bi volela da vrati vreme da se te stvari ni ne dese. Pre svega toga, nas dve smo bile drugarice, tako da smo generalno raspravile sve to što se događalo. Sudski je taj postupak zastario. Mene to sve treba da začudi, ja sam faktički izgubila na sudu zato što je slučaj zastareo posle četiri godine - nadovezala se bivša rijaliti učesnica, pa nastavila:

- Osim Anđele, druge devojke koje su učestvovale u tom postupku nisu se pojavljivale na sudu na saslušanjima. Ona je imala apsolutno pravo da mi se ne javi više nikada u životu, ali mi se ona ipak javila i ako je slučaj zastario... Želela je da se izvini i to je i uradila. Nas dve nećemo moći da imamo idealan odnos posle svih tih dešavanja i te boli koju ću ja nositi ceo žiot kao i poniženje.

Taj fizički obračun je bio baš takav kakav je opisan i kakave ste fotografije videli. Nadam se da će ova emisija i naš susret staviti tačku na sve to. Medijski pritisak je najveći problem u celoj ovoj priči. Valjda sam i ja Anđeli bila škola za neke stvari, i sama je rekla da od incidenta sa mnom nikada nije povisila ton na nekoga, a posebno ne da je nekoga udarila. Meni je ovo svakako jedna velika životna škola. Ne mogu da kažem da mi je muka od komentara na društvenim mrežama, trudim se te loše komentare da ne čitam, naučila sam da ih ne vidim.

Sama sam kriva, moj je izbor šta ću da budem, umeju da me malo peremete ti komentari, ali kamžem, trudim se da ih ne čitam jer ih ne doživljavam iskreno. Greške iz prošlosti me prate, ljudi to sa pravom komentarišu jer sam javna ličnost, na meni je da se izborim sa svim tim. - iskrena je bila Tara.

- Podelila sam Nenadovu pesmu na storiju, drago mi je da me neko toliko voli da mi je čak napisao i posvetio i pesmu i spot. Pesma je odlična, sve pohvale, Nenad je vanserijski talentovan za muziku i to je to. Mi smo jedan period nakon raskida bili u dobrim odnosima, seli smo da razgovaramo i tada sam čula prvi put pesmu koja je odlična. Ne bih dalje komentarisala taj odnos, raskinuli smo, ostali smo u polu korektnim odnosima, trenutno nemamo komunikaciju, tako će i ostati. Imam nekoga ko mi se dopada, radi se o mlađem dečku. Spremaju se dve pesme i dva spota, jedan duet... Radim dosta lepih stvari koje vas očekuju. Ne bih da komentarišem saobraćajku i vožnju bez vozačke dozvole, to je rešeno tamo gde treba da se rešava. Ne, apsolutno se nisam uozbiljila, ostala sam ista... smiriću se kada odrastem - rekla je Tara u intervju pred gostovanje u emisiji.

