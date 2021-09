SRPSKA STARLETA ZA JEDNU INTIMNU FOTKU ZGRNULA 42.000 €! Kupila stan od 300.000 evra, a evo kako zarađuje NA DRUŠTVENOJ MREŽI!

Starleta Anđela Veštica se već određeni vremenski period bavi prodajam svojih intimnih fotografija na društvenoj mreži, a sada je u emisiji otkrila koliko novca je zaradila za samo jednu sliku i šokirala sve prisutne.

- Koliko si novca si zaradila u jednoj transakciji preko Only Fansa? - glasilo je pitanje.

- 42 hiljade evra - bila je jasna Anđela Veštica u "Amidži šou".

foto: ATA

- Ja neću da pričam o tome kao da je to neka tabu tema. "OnlyFans" platforma ima dva miliona korisnika, u Srbiji je to tabu tema i nije nešto što je uobičajno i normalno. Ja se konkretno bavim prodajom nekih svojih eksplicitnijih slika i snimaka. To je kao recimo Instagram, samo gde imaš članove koji plaćaju mesečnu članarinu koju plaćaju meni lično – rekla je svojevremeno Anđela.

- Ne bih da pričam zbog konkurencije, ali ubedljivo imam najviše pratilaca. Ti znaš da sam ja skoro kupila stan u vrednosti od 300.000 evra, kako ne bi moglo da se živi, ja nemam drugi posao – završava Veštica.

foto: ATA

