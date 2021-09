CECA O IZJAVI PEJOVIĆA DA SE OMALOVAŽAVAJU DECA U ZVEZDAMA GRANDA: Svako odgovara za svoje postupke, najbitinije je da me ON VOLI!

Svetlana Ceca Ražnatović bila je na snimanju nove sezone popularnog takmičenja "Zvezde Granda", a tom prilikom dotakla se kolege Ace Pejovića

Pejović je istakao da ne gleda pomenuti šou programa jer mu liči na rijaliti i u njemu se omalovažavaju deca, a na kraju je istakao kako ipak voli i ceni svoju prijateljicu Cecu koja se ove godine pridružila žiriju, a sada je Ceca odgovorila.

- Nisam čula za tu Acinu izjavu. Šta je rekao? Da me voli? Naravno da me voli, to je najbitnije u izjavi. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Sada kada sam ja u "Zvezdama Granda", sigurno da neću sebi dozvoliti tako nešto, kao što nikad nisam sebi dozvolila tako nešto. Svako je indivudua za sebe i svako odgovara za svoje postupke, rekla je Ceca.

