DARKO LAZIĆ JE IMAO 169 KG, A ONDA JE SMRŠAO 88 Jeo po 5 pljeskavica, pomfrit, slatkiše, a onda se ISTOPIO! Ovo je njegov JELOVNIK

Darko Lazić je imao 169 kilograma, a za godinu i po dana skinuo 88 kilograma, dok sada ima 74 kg i zadovoljan je svojim izgledom.

"Volim da jedem i nemam granice. Ljudi se krste kada vide koliko mogu da pojedem, U Meku sam jeo po dva big meka, tri, četiri čizburgera, pomfrit, koka-kolu i obavezno nešto slatko. Ustajao sam iz kreveta da bih pio sok i jeo slatkiše. Čak sam stavljao čokoladu pored kreveta da imam da pojedem kada se probudim usred noći. Bilo je jezivo", rekao je Darko i rekao da se na operaciju smanjenja želuca odlučio kada je shvatio da mu je zdravlje ozbiljno ugroženo.

"Za godinu i po dana sam smršao 88 kilograma, pola mene je bukvalno otišlo. Čak mi se i stopalo smanjilo, nosio sam cipele broj 43 koje su mi sad postale velike".

Darko dodaje i da je sada, kada ima 74 kilograma. zadovoljan izgledom.

"Ovo je moja prava kilaža, ona koju želim da imam. Neću više da mršavim, samo ću da je održavam. A to što se nekima ne sviđa, ja tu ništa ne mogu. I sami znate da je svetu nemoguće ugoditi. Ranije su me pitali što sam toliko debeo, a sada kada sam smršao, ne valja ni to. Ne obazirem na te priče, bitno mi je kako se osećam, a ja sam super!

Darko ističe da i sada jede sve, ali u manjim količinama:

"Nisam se odrekao ni slatkiša, ni sokova, ni grickalica, samo količinski manje mogu da pojedem. Jedem, a mršavim. Pa šta ćete bolje od toga!

Ovo je Darkov jelovnik:

Doručak: 2 jaja na oko, slaninica i dvopek

Ručak: Parče belog mesa i zelena salta.

Večera: Tuna salata.

