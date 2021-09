MILICA PAVLOVIĆ SE SKINULA U EMISIJI Pevačicin korset završio u rukama VODITELJA, a ona ogrnula peškir i pokazala da nije KUKAVICA

Pevačica Milica Pavlović bila je gost kod Ognjena Amidžića, a on joj je tom prilikom postavio jedan izazov, ne sluteći da će ona imati hrabrosti za taj potez.

Naime, on ju je upitao da li bi skinula sve sa sebe, a onda je ona bez ikakvog pardona najpre skinula nakit, a potom i zeleni korset u kojem je došla i dala ga Amidžiću u ruke.

foto: Printscreen/AmiGshow

- Nisam kukavica! Ne mogu da verujem da ovo radim. Jeste sigurni da negde iza nema kamera? Ništa se ne vidi? - pričala je Milica dok se skidala, a Ognjen je gledao u čudu.

Milica je potom kao pravi profesionalac nastavila gostovanje u emisiji, ali ogrnuta peškirom.

foto: Printscreen/AmiGshow

Inače, pevačica je otkrila i kakvi su utisci nakon poljupca sa Milošem Timotijevićem.

- Nigde u scenariju nije pisalo da će biti poljupca. Verovatno jer su ukapirali da sam strašno sramežljiva. I tako su oni upali u scenu, opustili me, uglavnom je to bilo u jutarnjim časovima kada se meni spavalo, i onda budu te prisne scene, onda mi samo priđe, ja nemam kud i to je to – rekla je Milica.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/M.M.

