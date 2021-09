NIKAD U ŽIVOTU NISAM STAVLJALA ČARAPE U BRUS! Milicu Todorović nikad momci nisu GLEDALI u grudi, a ona dala HIT razlog za to

Kao i uvek, bez ikakvog pardona Milica Todorović je pričala o detaljima iz svog privatnog, ali i emotivnog života. Danima se pisalo kako pevačica nije u dobrim odnosima sa Eminom Jahović, a sada je Todorovićeva otkrila i kakva je pozadina te priče.

– Bobana (potparol) mi kaže: “Zovu me novinari i pitaju što te Emina otpratila sa Instagrama.” Ja ne znam zašto me ne prati, ko još gleda ko koga prati. Naravno da se nisam svađala sa devojkom. Sa Eminom je sve u najboljem redu. Kada je radila svoju kozmetičku liniju, znam da je bila u totalnom haosu, ja sam čak i isprobala deo njene šminke i oduševila sam se onime što je napravila.

Pevačica, koja je poznata po tome da voli da se šali, a najviše na svoj račun, progovorila je i o svojim manama.

foto: Damir Dervišagić

- Mene nikad niko nije gledao u grudi, jer ih nemam. Ja ne patim što nemam grudi. Nikad u životu nisam stavljala čarape da bih uvećala grudi. Ja nekada na nastupima izgledam potpuno ravna. Baš nedavno sam imala nastup, nosila sam haljinu uz koju ne ide brus, i meni klavijaturista kaže: “Lele, bre, Mile, turi nešto malo, da na nešto zaličiš.” Niko se do sada nije žalio. Ako žena nije zadovoljna svojim izgledom i to joj psihički smeta, ona treba to da uradi, ja nisam protiv toga - kaže Todorovića.

Pevačica ne krije da njena majka priželjkuje unuku i da joj neprestano šalje fotografije beba.

- Majka mi non-stop piše poruke. Gori mi prijemno sanduče na Instagramu. Ona lista na Instagramu one ril objave i šalje mi bebe, ali obavezno devojčica da bude. Ja sam rekla da je to sve do Boga, sudbine, i kako bude – priča Milica, a onda je progovorila o svom životnom pehu.

foto: Instagram

– Verovala sam ljudima kojima nije trebalo da verujem. Stvar je privatna – rekla je Milica, misleći na zeta, supruga svoje sestre.

Posle Petra Strugara nije se upuštala u veze, već se posvetila sebi, i kaže da uživa u tome. Bivše svekrve je obožavaju i sa svakom od njih je još uvek u kontaktu.

– Ja sam zaljubljena u samu sebe. Uvek sam išla iz veze u vezu, i sada vidim koliko je lepo biti sam. Ode jedan, dođe drugi. Ali sve svekrve su predivne i dan-danas se čujem sa svakom od njih – objasnila je pevačica.

Na pitanje da li bi služila vojni rok, ukoliko bi se ponovo vratio na snagu, pevačica je kao iz topa dala pozitivan odgovor.

– To mi je genijalno! Da li sam žena vojnik? Pa da. Da nisam pevačica sigurno bih išla u vojsku, jer sam ja to na muškom nivou. Volim da se tučem i pucam.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

kurir.rs/24sedam

