OVAKVE JE SE MALO KO SEĆA: Ksenija Pajčin bila je najbolja RIBA estrade, a isplivala fotka na kojoj je NIKO NIJE PREPOZNAO (FOTO)

Pored igračkog talenta i brojnih hitova pokojna pevačica Ksenija Pajčin će ostati upamćena kao originalna i uvek svoja, ali i kao jedna od najlepših i najatraktivnijih devojaka na srpskoj muzičkoj sceni.

Fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama je svakako dokaz za sve to, iako je mnogi nikada nisu videli u ovom izdanju.

foto: Marina Lopicic

Fotografija je nastala 1998. godine, na samom početku Ksenijine karijere, a mnogi su ostali u čudu kada su videli da je pevačica imala "dečačku" frizuru.

Podsetimo, Ksenija je vezu sa Filipom Kapisodom započela 2008. godine, najveću podršku pružili su joj prijatelji Bane Dević i Goran Stojićević Karamela. Veza Filipa i Ksenije bila je veoma burna i trajala je do proleća 2009. kada je on postao učesnik jednog rijaliti programa. Oni su kasnije pomirili, a početkom 2010. godine doživeli su saobraćajnu nezgodu na putu do njene vikendice. Tada se mnogo spekulisalo da je to zapravo bio prvi Filipov pokušaj da oboje usmrti. Na kraju, 16. marta 2010. godine on je oduzeo njen život, a potom i svoj. Njihova besmrtna tela zatekla je Ksenijina majka Ljubica, u stanu na Voždovcu.

foto: Dado Đilas

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:03 KSENIJA NIJE PLAVUŠA, NI RIĐOKOSA, SAD SE TOTALNO PROMENILA: Drugarice joj kažu da se vrati u svetlije, Ksenija skroz TAMNA! VIDEO