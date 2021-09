ČLANICA BANDE PINK PANTER POJAVILA SE SA SINOM NA PREMIJERI FILMA TOMA: On je bio u vezi sa našom pevačicom, a onda je PUKLA TIKVA

Bivša članica organizovane kriminalne grupe „Pink Panter“ Olivera Ćirković pojavila se na premijeri filma "Toma" sa sinom Nikolom Ćirkovićem, a nakon toga i na žurki u jednoj beogradskoj kafani.

Naime, ona je na premijeru došla u pratnji sina Nikole elegantno odevena. Ona je bila u beloj košulji, dok je on za ovu priliku obukao odelo.

Inače, Nikola Ćirković se bavi košarkom, baš kao i Olivera svojevremeno, a on je raskinuo vezu sa pevačicom Angelinom sa kojom je bio duže od dve i po godine.

- Osvojio me je time što imamo lepu komunikaciju, dobro se slažemo, on mi je prijatelj koji mi se sviđa i privlači me. Pre svega taj odnos, kao neko prijateljstvo. Razumemo se, podržava me... - pričala je pevačica svojevremeno za domaće medije.

- Imam sina koji je dobar, vezani smo jako, do 10 godine smo bili nerazdvojni i tu ne mogu sebe da objasnim. Ja sam njega povređivala kroz taj kriminal, ali uvek u nadi, kao kockar, da ću da se izadim iz te priče - pričala je bivša košarkašica svojevremeno.

