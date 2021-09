NIJE SVE MED I MLEKO! PRIJA OTKRILA SVE O PROBLEMIMA S FILIPOM U BRAKU: Priznala i zašto celo leto nisu bili s Brenom i Bobom

Aleksandra Prijović otkrila je da supruga koji je uvek tačan naljuti njeno često kašnjenje, ali da ne voli da se raspravlja, pa i na njene napade odgovara tišinom.

Sa svega petnaest godina Aleksandra Živojinović, a tada Prijović pojavila se na sceni “Zvezda Granda” i svi su odmah znali da poseduje poseban talenat za pevanje. Odlučna je bila u nameri da želi da napravi veliku karijeru, te je krenula da ostvaruje snove. Za šest dana će proslaviti svoj dvadeset šesti rođendan, a za ovih jedanaest godina koliko je u javnom životu, ljudi su imali prilike da je upoznaju, iako uvek postoji onaj momenat privatnosti koji čuva isključivo za sebe. Centar njenog sveta su dve muške osobe, suprug Filip i sin Aleksandar.

foto: Printscreen/Instagram

- Obično se to dešava u onim trenucima kada se pretrpam poslom, a onda i obavezama, te ne stižem ništa. Nekako mi je dan koji traje dvadeset četiri sata mali i brzo proleti, te ništa ne uspem da završim kako sam planirala. Ili kada se premorim od posla, a želim sve da ispuštujem, te onda sebi dodatno još napravim obaveze koje nastavim da završavam - priča Aleksandra, a pa odgovara na ono što je uvek mnoge zanimalo, kakav je njen odnos sa suprugom Filipom Živojinovićem sa kojim će u decembru proslaviti šest godina od trenutka kada su se prvi put poljubili.

- Najveći problem koji se u našem braku dešava je onaj kada ja kasnim, a treba da krenemo negde. Filip je u svemu veoma precizan i tačan, te ne voli kada treba da me čeka. To su neke stvari koje njega užasno nerviraju. A ja kao svaka devojka ne mogu da stignem da sve završim na vreme. Inače nemamo taj momenat da se svađamo, ako i dođe do toga to je retkost. Nekako se uvek trudimo da svako svoje mišljenje i stav iznese kroz razgovor, te onda pronađemo zajedničko rešenje koje odgovara obema strana - priča mlada muzička zvezda.

foto: Printscreen, Shutterstock/TAW4

- Filip nije osoba koja voli da se raspravlja, nekako sam to više ja. Uglavnom u našem domu to izgleda tako što on ćuti, ja se svađam sama sa sobom, a kada prestane moj monolog, on priđe, poljubi me i kaže: “Bespotrebno je da se nerviraš, znaš da ćemo sve rešiti” - poručuje Aleksandra. Njihov sin Aleksandar ima dve godine, te se sada već jasno može videti šta je nasledio od mame, a šta od tate:

- Fizički je isti tata, preslikan je Filip kada je bio mali. Po karakteru je na mamu, kako on hoće, drugačije ne može. Verujte da svi članovi familije dele isto mišljnje. U jednom trenutku sam pokušala da budem stroga, ali to je kratko trajalo. Slušao me je, ali sam shvatila da se više vezuje za tatu, jer kada mama kaže nešto malo glasnije, Aleksandar ode kod tate koji mu sve dopušta. Onda sam rekla, Filipe hajde sada ti malo budi strog i viči, pošto stalno traži tatu kada mama viče, ljuti se na mene. Na kraju smo se dogovorili da oboje moramo da budemo strogi, jer se opustio malo, kao svako dete. Nema tu velike razlike - kroz smeh priča vlasnica velikog broja hitova. Sa druge strane, sve zanima kada će doći drugi naslednik:

- Nemamo u planu, iskreno volela bih da to bude što pre. Ne želim da pravim velike pauze između dva deteta. Sa druge strane nedostajao mi je posao posle čitave pandemije koja se izdešavala i trudila sam se da se posvetim pesmama za album koji spremam. Nadam se da će sledeće godine izaći, samo da snimim sve spotove. Fali mi nekoliko pesama, te verujem da će sve biti gotovo do proleća - kaže Aleksandra.

Nikada nismo imali probleme sa Brenom i Bobom

Dešavalo se da u gradskim krugovima kruže glasnine da Lepa Brena i Boba Živojinović sa Filipom i Aleksandrom nisu u najboljim odnosima, međutim, istina je potpuno drugačija:

- Nikada mi nismo imali problem, jer realno nema razloga da mi sa Brenom i Bobom imamo bilo koju vrstu problema. Svi smo zreli ljudi, znamo šta želim, a šta ne. Mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas, a sada za vreme leta je to malo drugačije jer njih dvoje putuju, te u Beograd dođu na nekoliko dana. Aleksandar voli da ide kod njih kući, oboje popuštaju i razmazili su ga. I Filipovi i moji. Svi dopuštaju sve, a onda kada dođe kod nas, bude problem - poručuje muzička zvezda.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Trošim najviše u kući Iako se šuškalo da Aleksandra zarađuje više od svog supruga Filipa, pevačica to demantuje:

- Ne zarađujem ja više, deluje možda tako. Filip radi mnogo ozbiljniji posao od mog, te je normalno da on mnogo više donosi prihoda u kući. U svakoj kući žensko mnogo više troši i to je svima veoma dobro jasno. Mi smo te koje volimo da kupujemo, što je to normalno. Filip nije osoba koja je opterećena stvarima, a ja volim da šopingujem i kupujem - iskrena je Aleksandra.

foto: Damir Dervišagić

