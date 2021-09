MINJA SUBOTA PROSLAVIO JE POLA ETRADE A MEĐU NJIMA I NATAŠU BEKVALAC: Bila je klinka kada se pojavila u Muzičkom toboganu

Legendarni Minja Subota napustio nas je danas u 83. godini.

Iza sebe je ostavio brojne pesme i najgledaniju emisiju u bivšoj Jugoslaviji "Muzički tobogan“, koji je pomogao deci da upoznaju naše najistaknutije pesnike i uz poznate kompozitore stvore preko dve stotine pesama koje su interpretirali naši najpopularniji vokalni solisti: Zdravko Čolić,Oliver Dragojević, Đorđe Balašević, Bajaga, ali i u kojem su se proslavile brojne zvezde.

Jedna od njih je Nataša Bekvalac.

"Postojali su razni muzički festivali na kojima je naša škola konkurisala, pa sam se tako kao solista upoznavala sa brojnim važnim ljudima, među kojima je bio i dirigent Joca Adamov. On je dirigovao i u 'Toboganu' koji je vodio Minja Subota. Njih dvojica su se u kombinaciji na sjajan način bavili muzikom za decu. Oni su mene prepoznali i kao dobrog pevača i interpretatora, ali i kao celokupan proizvod, jer ja nisam samo izlazila i pevala. Ja sam se trudila, uz pomoć svoje mame, da to bude čitav scenski nastup, od garderobe do scenskog pokreta koji je mama satima vežbala sa mnom, i to svaki pokret do detalja. Kad sam se na javnoj sceni pojavila 2000. godine svi su govorili da sam 'kompletan proizvod', ali to nije nešto što se rađa preko noći, nego je to, uz talenat, nešto na čemu se naporno radilo", ispričala je Nataša, podvlačeći da je izuzetno zahvalna Joci Adamovu i Minji Suboti za sve ono čemu su je naučili", rekla je svojevremeno Nataša.

