PUKLO DRUGARSTVO KOJE JE POČELO U PRVOM RIJALITIJU: Kija Kockar naljutila se na voditelja, a razlog je njena majka Nadica?!

Pobednica prve "Zadruge" Kristina Kija Kockar i njen tadašnji cimer, a kasnije i dobar prijatelj - voditelj Milan Milošević, navodno više nisu u dobrim odnosima.

Kija i Milan su bili izuzetno dobri tokom emitovanja "Zadruge 1", u kom je Kockareva i pobedila. Uvek je držao "njenu stranu", što mu se na kraju navodno obilo o glavu.

foto: Nemanja Nikolić

- Ono što znam jeste da se Milan vezao za Kiju i zbog njene priče, i zbog nje kao osobe kakva se predstavila u rijalitiju, ali je među njima došlo do zatišja. Nisu se konkretno posvađali, ali više ne razgovaraju kao pre - započinje izvor i dodaje:

- Nije mi pričao detalje, niti generalno pričamo o tim stvarima, ali ono, ako se sećate, Milan i Kija gde god išli su zajedno, ona se naljutila na njega zbog neke situacije sa Nadicom u "Zadruzi 4", ona je mislila da je njena majka kao vau i da niko ne sme ništa da joj kaže, mislim, žena mora da shvati da je to rijaliti, i sama je bila unutra, zna kako stoje stvari. Svakom po zasluzi, što se kaže… Eto, ona je njemu to zamerila.

foto: Damir Dervišagić

Pored Kije, još jedna pevačica se urotila protiv voditelja Milana, a to je Katarina Živković:

- Ni Kaća mu se više ne javlja, a toliko joj je pomogao u karijeri. To su one poruke za praznike i važne datume, ali ovako, ni hvala da mu kaže. Ali znate kako, svako priča o sebi i za sebe, tako i one.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Republika

