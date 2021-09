SAD SAM ONO ŠTO JESAM JER SAM RASLA UZ VAS: Bekvalčeva se dirljivim rečima oprostila od Subote! HVALA, ČIKA MINJA (VIDEO)

Nataša Bekvalac oprostila se putem društvenih mreža sa Minjom Subotom koji je preminuo posle borbe sa teškom bolešću u 82. godini.

Pevačica koja je svoju karijeru započela u detinjstvu baš u "Muzičkom toboganu" napisala je emotivne reči i objavila snimak.

"Obeležili ste mi detinjstvo i postavili moje muzičke temelje. Danas sam ovo što jesam jer sam odrastala uz Vas kao mentora i muzičkog roditelja. Muzika je put do sreće... Hvala, čika Minja", napisala je Nataša na Instagramu.

Bekvalčeva je jednom prilikom govorila o Minji Suboti.

"Postojali su razni muzički festivali na kojima je naša škola konkurisala, pa sam se tako kao solista upoznavala sa brojnim važnim ljudima, među kojima je bio i dirigent Joca Adamov. On je dirigovao i u 'Toboganu' koji je vodio Minja Subota. Njih dvojica su se u kombinaciji na sjajan način bavili muzikom za decu. Oni su mene prepoznali i kao dobrog pevača i interpretatora, ali i kao celokupan proizvod, jer ja nisam samo izlazila i pevala. Ja sam se trudila, uz pomoć svoje mame, da to bude čitav scenski nastup, od garderobe do scenskog pokreta koji je mama satima vežbala sa mnom, i to svaki pokret do detalja", pričala je nekad Nataša.

