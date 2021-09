NASTUPAM I ZIDAM ZGRADE, MALO LI JE?! Sandra Afrika odustala od ljubavi, bitan joj je KEŠ, a ovako reaguje kad je pitaju za CIFRU!

Pevačica Sandra Afrika otkriva da je razočarana u ljubav, ali da joj za sada tako nešto i odgovara jer je pre svega posvećena svom poslu.

Ona je priznala da nije u vezi i da je posvećena poslu, a o jednom nije želela da govori.

- Sama sam i nemam nikoga kraj sebe. Za sada mi je to okej. Najbitnije je da sam posvećena svom poslu, a ostalo ću sve lako - poručuje Afrika i ujedno se nadovezuje na posao sa nekretninama. Ona već uveliko sa svojim bivšim dečkom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom gradi zgradu u Šapcu, a negira spekulacije da je na stanovima zaradila preko 2.000.000 evra.

foto: ATA Images

- Nije istina da sam toliko zaradila. Između ostalog ta cifra je nerealna. Nikada neću otkriti koliko sam zapravo prihodovala, jer se nikada ne hvalim ciframa. Možda to druge kolege rade, ali ja ne. Interesantno je da nisam ostavila sebi stan u zgradi koju pravim, za sada mi nije potreban i sve je na prodaju - ističe Afrika i nema u planu da započne neki novi biznis:

- Dovoljno je što imam nastupe širom Balkana i Evrope, pored toga sam preduzetnica i zidam zgrade. Malo li je?

U javnost je isplivao eksplicitni snimak na kojem je Tea Tairović prisna sa muškarcem u krevetu, a spekulisalo se kako je Sandra ljubomorna na nju i usput joj namestila čitavu aferu. Međutim, Afrika sada to oštro demantuje.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Niko nikome takve stvari ne može da namesti. Sa Teom sam u super odnosima i dušmani pokušavaju da nas posvađaju. Ne bih više na tu temu ništa dodavala - govori pevačica i otkriva da li je povređuju negativne glasine koje čuje o sebi:

- Na početku karijere su me ružne stvari povređivale. Oguglala sam na sve to i svesna sam da je to deo mog posla, to sam naučila za sve ove godine. Takve neistinite stvari najviše povrede moju porodicu. Shvatila sam da je svakog čuda tri dana dosta i da se na to sve zaboravi. Život ide dalje, a mi postajemo jači - zaključuje Sandra Afrika.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:48 GOLA SANDRA AFRIKA SA JAHTE O SEKS SNIMKU TEE TAIROVIĆ! Iznenadila SVE komentarom, a potom otkrila u kakvom su ODNOSU njih dve!