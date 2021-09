JOVANA JEREMIĆ I KIJINA MAMA KAO DA SE ZNAJU 100 GODINA! Složile se da žene ne treba da budu ČISTAČICE, a Nadica bi OVO ZABRANILA

Foto: Printscreen/Magazin in

Jovana Jeremić i Nadica Zeljković bile su gošće u emisiji, a tom prilikom su se složile oko jedne stvari.

Naime, njih dve se slažu da žena ne treba da čisti i sprema ručak.



"Ne čistim ne perem, ne peglam, ja sam to rekla mom mužu. Nikad u životu nisam to radila u kući. Ja to neću da radim i kraj. Ja volim da mirišem na Dior a ne na kuvana jaja", rekla je Jovana i dodala:

"Ne mora on da plati čistačicu, ja cu da platim", rekla je ona.

"Ja bih zabranila da žene kuvaju", rekla je Nadica.



"Greška majke je šo vaspitavaju sinove da budu sinovi, a ne muževi. Muškarci moraju da budu muževi. Da budu materijalno odgovorni i da budu materijalno odgovorni", rekla je Jovana.

"Ja isto razmišljam kao Jovana", rekla je Nadica u emisiji "Magazin In."



Kurir.rs/M.M.

