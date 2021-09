SANJA STANKOVIĆ OTKRILA SVE O NOVOM DEČKU: Ima decu, 2 godine JU JE TRAŽIO, bili su u Parizu zajedno, a OVO JU JE KUPILO KOD NJEGA

Sanja Stanković je priznala da sada uživa u divnoj vezi, sa muškarcem koji je zaista poštuje, da je nekada bila kupoholičarka, ali da su joj se prioriteti sada promenili jer joj je najveća želja da pazari nekretninu u Beogradu zajedno sa svojom majkom.

- Super se osećam, bila sam malo u Parizu da odmorim, mada nisam mnogo odmarala, više sam šopingovala i obilazila, ali zaista sam super. Ne bih otkrivala sumu koju sam potrošila , ranije sam bila mnogo veća šopingholičarka, ali sada su mi se prioriteti promenili, pa mora negde da se povuče ručna i zavije slavina, ali ranije sam baš mnogo trošila novac na garderobu.

Na pitanje šta joj je sada najveći prioritet, Sanja je ko iz topa odgovorila:

- Stan, čekam mamu da dođe pa da zajedno gledamo koji ćemo kupiti, rekla je Sanja pa se osvrnula na to da je to od novca iz rijalitija.

- Novac je iz Zadruge, ali mama će se ubaciti da pomogne jer u Beogradu nisu baš jeftini stanovi, pogotovu tamo gde ja želim da živim, a to je Vračar, moja mama nije za Vračar, ali videćemo već.

Stankovićeva je otkrila i da je u srećnoj vezi.

- Imam dečka, bili smo zajedno u Parizu, već mesec ipo dana smo zajedno, rekla sam skoro, taj čovek već dve godine pokušava da dođe do mene, duži vremenski period sam ga kulirala, a on mi je pisao, ni u malom mozgu mi nije bilo da će biti sa njim, jer mi se nikada nije ni sviđao, ali bio je uporan.

- Na prvom mestu me poštuje, a vidim kako se ophodi prema svojoj deci, pošto ima decu i to me je kupilo. Videćemo u kom pravcu će voditi naša veza, a svakako bih volela da se ostvarim kao majka, i to baš sa njim.

