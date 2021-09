DULE SAVIĆ OTKRIO DETALJE SVADBE MIRKE I VUJADINA: Evo koji su datum izabrali! Snajka želi samo najbliže, a sin čak 1000 gostiju!

Gost prve emisije nove sezone "Sceniranja" na Kurir televiziji, koja je emitovana sinoć, bio je čuveni srpski fudbaler i trener Dušan Dule Savić.

foto: Dragana Udovičić

On je u premijernoj emisiji u gostima kod voditeljke Ljiljane Stanišić, pored zanimljivosti iz svog života i bogate fudbalske karijere, ispričao i detalje o svojoj privatnosti, o kojoj do sada nije javno govorio.

Tako je Dule otkrio na kom datumu njegov sin Vujadin Savić insistira kako bi se oženio sa svojom dugogodišnjom partnerkom, glumicom Mirkom Vasiljević, s kojom čeka četvrto dete. Inače, Dule je imao samo reči hvale za svoju snajku, s kojom se odlično slaže.

foto: Nemanja Nikolić

- Vujadin je dobar čovek, to je najvažnije, ali mogao bi malo više da pomogne Mirki, da ne radi ona sve. Ona je divna snajka, ali najvažnije je da ima vremena i razumevanja za muža i decu - započeo je priču legendarni fudbaler o svom mlađem sinu, pa se dotakao toliko čekane svadbe, koja nikako da se dogodi.

- Ne mogu da stignu da se venčaju, jer on hoće da to bude samo 29. maja, tada je Zvezda postala prvak Evrope. Svoje prvo dvoje dece je krstio na taj dan. Prošle godine su tada igrali prvenstvo zbog ove korone. Hoće Vujadin da se ženi, nije problem, ali samo 29. maja. Ja mu kažem: "Aman, čoveče, je l' si kršten? Pa tad se igra prvenstvo." I tako, oženiće se, nije problem. A drugi problem je, i to se slažem s Mirkom, to što on hoće da zove, da je po njegovom, 800 do 1.000 ljudi na svadbu. Mirka želi samo najbliže i drugare njihove, nek rade kako hoće - uz osmeh je otkrio Dule.

foto: Nemanja Nikolić

Savić je voditeljki Ljiljani ispričao i koji su mu to gubici dosad bili najteži u životu.

- Marina i ja smo hteli još dece, fudbalski tim, ali nam se nije dalo. Imalo je tu nekih problema. Pre nego što smo dobili Uroša, četiri-pet puta je gubila decu u trećem mesecu trudnoće. I posle Uroša i Vujadina je čekala opet sina, ali je imala pobačaj u petom-šestom mesecu. Bilo mi je jako teško, ali sad idemo ka tome da pravimo fudbalski tim, ako ništa drugo, a onda makar za mali fudbal u sali - završio je Savić.

01:59 DULE SAVIĆ O TEŠKIM TRENUCIMA U ŽIVOTU: Marina i ja smo hteli fudbalski tim, nije nam se dalo

Njega je u studiju posebno obradovao specijalni gost - vatreni navijač Crvene zvezde Zoran Timić Tima, koji je otkrio da je Dule za njega predstavljao svojevrsno božanstvo.

foto: Damir Dervišagić

Dno dna Čanak, Čomićka, Biserko, Kandićka su za rijaliti Dule je istakao da nikada ne bi bio deo rijaliti programa. - Ne postoji honorar za koji bih ušao u rijaliti. Da li vi mislite da ja imam dijagnozu? To ne dolazi u obzir. U čemu je razlika između čoveka i majmuna? Valjda čovek ima mozga da razmišlja, ima neko dostojanstvo. Žalosno je što postoje ljudi koji imaju probleme, pa misle da će tim parama da završe posao, a ne shvataju da su deo jednog eksperimenta. Mi se danas čudimo što devojčice od 14-15 godina idu polugole ulicom i svašta rade. Imam prijatelje iz inostranstva, pa kad vide po Knez Mihailovoj ulici u podne kako su pojedine obučene i napirlitane, zategnute, oni ne veruju šta vide. Vi to u Parizu ne možete da vidite, osim na Pigalu i Sen Deniju, gde su prostitutke, samo što ne stave cenovnik ispred sebe. Sve su naduvenih nekih usana, plastike koliko hoćete, da sad postoji ona "Jugoplastika", imali bi sa ovim našim ludačama pune ruke posla. 01:35 NIKAD NE BIH BIO DEO RIJALITI PROGRAMA! DULE SAVIĆ OŠTRO: Ne postoji taj honorar za koji bih ušao u rijaliti! foto: Marina Lopičić - Nenad Čanak, veliki stručnjak iz Novog Sada. On je i bio u rijalitiju zato što i jeste za tamo. To je dno dna, a on treba da bude non-stop tamo. Ubacio bih i Gordanu Čomić, ona je isto super za tamo. I sve ove babetine i ženturače - Nataša Kandić, Sonja Biserko, Biljana Srbljanović, sve bih ja taj škart tamo gurnuo u rijaliti. Glupo je njima i baviti se. Ne bi bilo politički korektno da kažem kako bih nazvao taj rijaliti. foto: Kurir

O supruzi Marinu sam uštinuo za obraz čim sam je video Dušan je otkrio gledaocima "Sceniranja" kako se upoznao sa suprugom Marinom Rajević Savić. - Upoznali smo se na 23. spratu Studija B. Ja sam bio gost Dragiše Kovačevića, a ona je nešto tamo radila, bila je ljuta. Imala je 18 godina, hteo sam da je razveselim pa sam je uštinuo za obraz. Da sam sad to uradio, verovatno bi me tužila. Bila je simpatična, negde sam ja primetio da mi se ona učinila interesantnom, imao sam neku projekciju u svojoj glavi kako bi moja mlada trebalo da izgleda. Da ima kike i da nosi knjige ispod miške. Marina nije imala kike, ali je stalno nosila neke knjige. I onda sam ja nabavio njen telefon, išao po njenom kraju gde živi, raspitivao sam se jedno 15-20 dana. Posle sam je pozvao telefonom, pa smo nekoliko dana pričali, izašli na piće i tako je sve krenulo. Ostalo je sve istorija - prisetio se Dule. foto: Vladimir Šporčić

