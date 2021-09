KATARINA GRUJIĆ PRVI PUT TRUDNA U EMISIJI: Stavila sve karte na sto o braku, Gobelji, kumi, drugom stanju i TAJNOJ SVADBI!

Katarina Grujić nasmejana je govorila o svom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem i utiscima sa venčanja koje je organizovano u tajnosti.

Pevačica je uzela prezime svog supruga i dodala ga na svoje, a kaže da joj je u početku to bilo čudno.

"Marko je razuman, sam je to predložio, zna da se bavim ovim poslom 10 godina, napravili smo kompromis. Ja sam naravno dodala, da se ne bavim javnim poslom, uzela bih samo Gobeljić", rekla je Katarina kroz smeh.

foto: Printscreen/Premijera

"Nije ovo nikakva promena, zajedno živimo od januara, sada nam je samo još lepše. Mislili smo da će biti dečak, a kada smo saznali da će biti devojčica, odabrali smo ime Katja, mislim da se uklapa uz prezime. Nisam ništa očekivala, bio je težak period, korona, niko nije imao nadu da će nešto krenuti na bolje. Meni su se ove godine ipak desile najlepše stvari. Verila sam se, saznala da sam trudna, a onda se venčali uz porodicu. Srećna sam na svim poljima, našla sam srodnu dušu, nadam se da će tako biti do kraja života. Meni je uvek bila najbitnija sreća i zdravlje. Uvek sam pričala da ako se udam, to će biti do kraja života", priznaje pevačica.

foto: Printscreen/Premijera

Kako Katarina kaže, odmah se uklopila sa Markom.

"Mi smo se prvo družili, pa su se desile varnice, ali smo polako išli, hteli smo da se upoznamo dobro i kako nam se pružila prilika uplovili smo u vezu. Mi smo isti, planemo u sekundi i pomirimo se, nema ozbiljnih svađa, nama nikad nije dosadno, mi pričamo dugo, konstantno imamo teme, nikad nam nije dosadno, što je najbitnije uz podršku i ljubav", izjavila je Kaća koja je krila trudnoću:

"Neki period treba da se krije, ne bih krila do devetog meseca, ali javne ličnosti imaju pravo za intimu, ne mora sve istog trenutka."

foto: Kurir, Printscreen Paparaco Lov, Printscreen/Instagram

Pevačica kaže da će veliku svadbu tek praviti.

"Naša porodica ništa ne bi uradila, mi smo se dogovorili da tu bude par prijatelja, nije to moglo da stane u jedan dan, odlučili smo se za pet ljudi. Da se ne naljute ljudi, 2. juna će biti svadba i tu će biti svi pozvani.... Za taj dan je sve bilo romantično, nežno, znala sam da je to dan samo za mene, da mogu da budem baš ono što jesam. Bilo je jako emotivno, bilo je suza kada me tata otpratio do Marka. Crkveno venčanje biće sledeće godine i velika žurka, sigurno tri dana. Kuma Andreana je bila najveselija, znamo se godinama, uvek smo bile jedna za drugu, iskreno se radovala svim mojim lepim stvarima, to je bilo najlogičnije, da ona bude moja kuma", ističe Grujićeva.

foto: Printscreen/Premijera

"U početku nisam imala apetit, volim da se hranim zdravo, pa čak i šest puta na dan, ali sad mi se već vraća apetit. Nisam htela da prekinem da radim iako je on hteo da to bude odmah", zaključila je pevačica o svojoj trudnoći u emisiji "Premijera".

Kurir.rs/K.Đ.