POSLE PRIČA O RAZVODU VERICA RAKOČEVIĆ OPET ŠOKIRA: Kreatorka želi da napusti Srbiju, a i da promeni ZANIMANJE

Verica Rakočević, jedna od najpoznatijih modnih kreatorki u regionu otkrila nam je recept svog uspeha, da je tek sad konačno sazrela da bude baka, da često kada se uporedi sa svojim vršnjacima zahvaljuje bogu na vitalnosti i poletnosti, ali i da su ishrana bazirana na sardinama, treninzi i puno obaveza zasužni za njen dobar izgled.

Osim na dobrom stilu, žene vaših godina, pa i mnogo mlađe, najčešće vam zavide na dobrom izgledu. Kako održavate vitku liniju?

- Radim od ujutru do uveče i nemam vremena da sedim po kafanama i jedem, a kod kuće da kuvam. Za moju vitku liniju zaslužne su sardine, kažu da su izuzetno zdrave. U to bar ubeđujem Veljka da ne bih kuvala. Takođe, treniram svakog dana. Pomalo uradim ruke, pomalo zadnjicu i noge. Vrlo sam odgovorna i kada je nega lica i tela u pitanju. Mislim da sam najveći korisnik maski. Od mene drogerije profitiraju jer ih kupujem 30 mesečno. Često mi bude neprijatno kada me hvale zbog godina i izgleda, ali nakon što sam nedavno videla kako se nose neki moji vršnjaci, poželela sam samoj sebi da poljubim ruku. I to ne zbog toga, kao, mlada sam i lepa, već zbog energije. Zato što ne hodam i ne mislim kao baba. A jesam baba po godinama. Da ostarimo svi moramo, ne stoji ta koža kao kada smo bili mladi i to je normalno, samo što se ja trudim da u glavi ostanem večno mlada, da ne budem nikome na teretu, sama brinem o sebi i nastavim da trčim kao sad.

Dosta ste govorili na tu temu nakon što ste se pojavili na naslovnici našeg magazina sa fotošopiranim slikama. Pojedini pratioci su vam to zamerili.

- Treba biti idiot i poverovati da neko sa 73 godine tako besprekorno izgleda, ali takođe treba imati i u vidu da je to naslovna strana. Ne možeš tu da budeš kakav si u prirodi. Onda sam ja rekla: „OK, ljudi, lepo je sve ovo“, slikala sam se sama bez šminke, objavila i objasnila da sam i to ja, zadovoljna svojim godinama i licem. Poruka moje nove kolekcije stoga je da će se ove jeseni i zime nositi lice i karakter. U očima se sve vidi.

Sve je mnnoge iznenadila i njena objava na Instagramu, pa su se povele priče da se možda razvodi od Veljka, ali nije baš tako.

Njene oči podjednako zrače zbog posla, koliko i zbog skladnog odnosa sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem, troje dece, a bogami i sedmoro unučića.

- Jeste, konačno sam sazrela da budem prava baba, jer kada se Luka, najstariji unuk rodio, imala sam samo 43 godine i još uvek malu decu. Onda su oni živeli po svetu i nisam imala prilike da tu ulogu obavim kako treba. Potpuno sam poludela za Mileninim Nikšom. Kada bih mogla da dobijem neke pare na lutriji da kupim jedan stan u Njujorku, preselim se tamo i postanem bebisiterka. Nestvaran je, svaki dan se čujemo telefonom, preko video-poziva i sad živi u ubeđenju da sam ja u telefonu.

