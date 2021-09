SVAKA PESMA JOJ JE HIT, NEMOGUĆE IH JE SVE NABROJATI: Uz njene stihove se lumpovalo, plakalo, VOLELO, a pamtićemo je po OVOM

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godini.

Smatraju je najplodnijim tekstopiscem na našim prostorima, a iza nje su ostali brojni hitovi koje je stvarala nekoliko decenija, od osamdesetih godina prošlog veka.

Prvu pesmu je napisala za grupu Zana i to "Dodirni mi kolena", kao i dobar deo pesama za taj album prvenac iz 1982. godine.

Sa Oliverom Mandićem je bila u vezi 4 godine tokom osamdesetih godina i napisala mu je brojne hitove, od "ljuljaj me nežno" do "Pomagajte drugovi". Posle završetka veze, ostali su u dobrim odnosima.

- Posle našeg raskida ostali smo u dobrim odnosima. Ona je dupla Škorpija, lovu voli najviše - rekao je Mandić jednom prilikom.

- Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala - ispričala je Tucakovićeva svojevremeno.

Sa Zdravkom Čolićem je mnogo sarađivala, a ovo su neki od hitova: Ruška, Vatra i barut, Okano, Noć mi te duguje, Krasiva, Merak mi je, Tabakera, Jako, jako slabo ti srce zavodiš, Oj, devojko selen velen (dorada, pesma je narodna), Čija je ono zvijezda, Javi se, javi, Autoput, Maslinasto zelena, Ajde idi, Kad bi moja bila, Čini mi se grmi, Šta mi radiš, Zavičaj, Manijači, Meni niko ne treba, Ljubavnici, Mangupska, Mastilo i voda, Spavaju li oči nebeske, Ljubiti, Slavljenička, Ne govori mi da me više ne voliš, Hajdemo negdje nasamo, Sjedni mi u krilo, Što si prepotentna, Melanholija, Ko te ljubi kad nisam tu, Konačno sam, Crne čarape, Cherie, Cherie, Južnjaci, Osvojio bi’ sve, Kuba, Na adresi ti piše, Stavi prst na čelo, Malo pojačaj radio

Neda Ukraden - Zora je, a navodi se da je stih iz te pesme najskuplji.

Cecina karijera je skoro neodvojiva od Marinine jer je mnogo njenih pesama pevačica otpevala, a radila joj je i cele albume: Kukavica, Ja još spavam u tvojoj majici, Fatalna ljubav, Emotivna luda, Maskarada, Ceca 2000, Decenija, Gore od ljubavi, Idealno loša, Ljubav živi, Poziv, Autogram.

Lepa Brena

Hajde da se volimo, Golube, Sanjam, Biseru beli, Poželi sreću drugima, Uđi slobodno, Pazi kome zavidiš, Šeik, Mače moje, Janoš, Okrećeš mi leđa, Učenici, Evo zima će, Sitnije, Cile, sitnije, Kuća laži, Grad, Perice, moja merice, On ne voli me, Suze brišu sve, Ljubavne igrarije, Đorđe, Sve bih dala da si moj, Ljubim te ja, Priznaj mi, priznaj, Širi dragi ruke, Moja roso, Kralj, Sledeći, Zašto, Dva asa, Dobra grešnica, Zrno tuge, Biber, Uradi to, Valja se, Ćutim k’o stvar, Žali, Bože, Carica, Srećna žena.

Marina je pisala pesme i za Džeja, Anu Bekutu, Seku Aleksić, Tanju Savić, Slađanu Milošević, Severinu, Viktoriju, Dženana Lončarevića i mnoge, mnoge druge. Ostavila je neizbrisiv trag u srskoj i jugoslovenskoj muzici.

Napisala je i jednu od lepših pesama Olivera Dragojevića.

