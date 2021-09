NJEGOVU SMRT NIKAD NIJE PREBOLELA Marina Tucaković ove stihove posvetila je pokojnom sinu, reči KIDAJU DUŠU

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godini. Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

Proslavljeni tekstopisac nikada nije prebolela otkako je Miloš Radulović, sin Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, pronađen mrtav u porodičnoj kući u centru Beograda.

Marina je godinama ćutala o ovoj bolnoj temi sve do 2018. kada je istakla da je za nju to bio na

"Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite", rekla je svojevremeno Marina.Miloš je pre 11 godina legao da spava, ali se više nikada nije probudio. Kada je Marina pronašla njegovo telo on je bio modar, a Hitna pomoć je mogla da ustanovi samo smrt.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

"Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu", ispričala je tekstopisac.

Marina Tucaković je ranije za medije priznala da je samo jednu pesmu posvetila sinu Milošu, "Mišo moj" koju je otpevala Ana Nikolić, a nakon par godina demantovala je navode da je i pesma Nataše Bekvalac "Hiljadu nula" posvećena njenom preminulom sinu.

"Pesmu sam pisala u svom najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina! Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese publici, a onda je izbor pao na Anu Nikolić", pričala je Marina.

- Uopšte nije tačno da je tekst pesme posvećen mom Milošu. Nataša i ja smo se dogovorile da napišem pesmu posvećenu njenoj devojčici, pošto ona nju zove ‘sine', objasnila je hitmejker u razgovoru za “Alo”.

Ona je dodala da je jedina pesma koju je posvetila sinu zapravo “Mišo moj” koju je snimila Ana Nikolić.

- Pesmu sam pisala u svom najtežem životnom periodu. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese publici, a onda je izbor pao na Anu Nikolić, rekla je Tucakovićeva.

Mišu moj

Kad ljudi vide me

Znam ja da pomisle

Da ono najgore, ipak sam prošla

Dobro se pretvaram

Sve živo zavaram

A svaka pomoć bi

Dobro mi došla

Sećanja sam zaledila

Al' nisam bol pobedila

Ne mogu više da zadržim bol

Ne pomažu tablete uz sav alkohol I plačem

Mišo moj

Plačem pred strancima

Još ukus tuge peče na mojim nepcima

Ne mogu više da zadržim bol

Ma neka sam sto puta ja slabiji pol I kada ostarim I kad posivi sve

Oči će mi biti od plača crvene

Nadaš se, ne nadaš

Al' ne možeš da znaš

Koliko koraka ko od nas ima

I kada prođe sve I kad sve nestane

Ostaju ožiljci u nama svima

Sećanja sam zaledila

Al' nisam bol pobedila

Ne mogu više da zadržim bol

Ne pomažu tablete uz sav alkohol I plačem

Mišo moj

Plačem pred strancima

Još ukus tuge peče na mojim nepcima

Ne mogu više da zadržim bol

Ma neka sam sto puta ja slabiji pol

I kada ostarim I kad posivi sve

Oči će mi biti od plača crvene

Ne mogu više da zadržim bol

Ne pomažu tablete uz sav alkohol I plačem

Mišo moj

Plačem pred strancima

Još ukus tuge peče na mojim nepcima

Ne mogu više da zadržim bol

Ma neka sam sto puta ja slabiji po

I kada ostarim I kad posivi sve

Oči će mi biti od plača crvene

Ne mogu više da zadržim bol

Ne pomažu tablete uz sav alkohol I plačem

Mišo moj

Plačem pred strancima

Još ukus tuge peče na mojim nepcima

Ne mogu više da zadržim bol

Ma neka sam sto puta ja slabiji pol

I kada ostarim I kad posivi sve

Oči će mi biti od plača crvene

foto: Damir Dervišagić

Bonus video:

05:51 PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković za KURIR otkrila kako podnosi HEMOTERAPIJE i kome PIŠE NOVE PESME! (VIDEO)