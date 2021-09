TAKVI KAO MARINA NIKADA NE UMIRU, TVOJE PESME ĆE SE SVIRATI VEČNO Estrada se dirljivim porukama oprašta od velike Marine Tucaković

Muzički tekstopisac MarinaTucaković preminula je nakon teške bolesti u 67. godine.

- Jako mi je žao, sada sam saznala... Saučešće celoj porodoci. Neka počiva u miru. Niko neće moći da zameni Marinu - rekla je Mina Kostić.

- Od vas sad saznajem, u šoku sam, nemam snage da pričam - potresao se Saša Matić.

Takvi kao Marina nikada ne umiru. Toliko toga je ostabila iza sebe da bi bila zaboravljena. Nadam se da je otišla na neko lepše mesto. Izuzetno sam poštovala i cenila Marinu, kao i sve što je ona radila. Saučešċe celoj porodici -oglasila se za Kurir Nada Topčagić.

foto: Damir Dervišagić

- Žao mi je da to čujem, nisam znala. U šoku sam. Znala sam da je bolesna i da je u bolnici, ali me je ova vest bas iznenadila. Ovo je veliki gubitak. Ostali smo bez velikog umetnika. Napisala je moje najveće hitove i ništa više neće biti isto bez nje - rekla je Elma Sinanović.

Jedna od prvih je Anastasija Ražnatović koja je uputila dirljive reči.

- Najveća i najbolja zauvek ćeš živeti u našim srcima i u svojim pesmama koje će svirati večno. Vi ste ostavili večni trag na ovoj zemlji. Velika je čast što sam vas poznavala. Dubok naklon i laka zemlja - napisala je Anastasija.

foto: Pritnscreen

I Đorđe David se oprostio od Marine.

- Srećan sam, jer si barem jedan tekst napisala koji pevam decenijama i po kome me prepoznaju. Hvala ti na svemu draga! - napisao je pevač.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Njen kolega Dragan Brajović Braja oprostio se tužnom porukom.

- Napustila nas je najveća od najvećih, najbolja od najboljih. Hvala ti što si me učinila boljim od samog sebe,hvala ti što si me “sekirala” decenijama savršenim tekstovima kojima se nije mogla ni zapeta dodati ili oduzeti, što si uvek podizala lestvicu kada su svi mislili da ne može bolje…Iskreno sam te voleo i poštovao, to što ostaje za tobom Maki , ostaće uklesano u vremenu.Ti već živiš večno.Neka ti je večna slava i hvala, moja Maki - poručio je Braja.

To je veliki gubitak za estradu. Estrada više nikada neće biti ista, jer Marina nije napisala samo najbolje tekstove - već je stvorila i mnoge pevače. Pola estrade živi zbog Marininih hitova. Nemamo više tako kvalitetne mlade autore koji bi mogli nju da naslede. Ostaće velika praznina. Žao mi je Marine jer se mnogo namučila, veliki je borac. Svi smo se nadali da će preživeti - ovo je već drugi put da je imala koronu. Jednostavno mnogo teška priča. Svi smo se molili, upućivali molitve u manastirima i verovali smo u njenu snagu - verovala sam da će ovog puta da pobedi. Njeni hitovi ostaju zauvek i živeće kroz svoje pesme. Ne postoji proslava na kojoj se ne otpeva bar 10 njenih pesama. Jako mi je žao. Vanserijska žena, legenda... rekla je kroz suze za Kurir Maja Nikolić.

foto: Printscreen

- Mnogo mi je žao. U mnogim stvarim je bila posebna, po njenim fenomelanim tekstovima. Lavica je bila, borila se. Verujte mi da mi je mnogo žao, takva se više neće roditi. Na alost nisam sarađivala sa njom, ali smo se znale. Bila je škorpionka kao i ja. Mnogo mi je žao, saučešće porodici - rekla je Merima Njegomir.

I Milica Pavlović zanemela je od šoka.

Mnogo me je pogodila ova tragična vest, zanemela sam od šoka i tuge. Marina je bila jedna vanserijska žena, sigurno jedna od najznačajnijih osoba na muzičkoj sceni ovih prostora u poslednjih trideset godina i njene pesme su oblikovale mnoge živote, podarila nam je celu sebe i sve svoje emocije u svojim pesmama i ostavila neizbrisiv trag... Zauvek će živeti kroz svoje stihove i biti voljena... Za mene je bila privilegija poznavati je i sarađivati sa njom... Hvala joj na svemu - rekla je Milica za Kurir.

- Jako sam potresena, ovih dana pričamo samo o smrti. Marina je ostavila neizbrisiv trag kao autor i tekstopisac. Napisala je najveće hitova mnogim izvođačima sa ovih prostora, kao i što je i meni. Hvala joj za svaki stih. Ovo je veliki gubitak, želim da izjavom iskreno saučešće njenoj porodici.

foto: Ana Paunković

I Željko Šašić se oprostio od Marine.

- Najbitniji je temelj karijere, a moj je bio vezan za Marinu. Ona je bila najvažniji faktor na mojim počecima, ali i kasnije. Mi smo se godinama unazad družili. Futa je moj dugogodišnji prijatelj. Ovo je veliki gubitak kako za umetnike tako i za sve nas koji smo je privatno poznavali. Još uvek sam u šoku. Zvao sam Futu ovih dana da mu pružim podršku, on zna da sam ja uz njega.

Viktorija se takođe oprostila od prijateljice dirljivim rečima:

- Neka Bog sačuva neko dobro mesto za tebe i neka te anđeli čuvaju!

Pevač Željko Samardžić oprostio se od prijateljice:

-Sipajte mi još jedan viski, jer srušio se sav moj svet.... Zauvek ćeš nedostajati. Zauvek ću pamtiti tvoj osmeh mila moja Maki. Zauvek ću isčekivati tvoje nove brilijantne tekstove, jer ne verujem da te više nema. Takvi kao ti su besmrtni. Voli te beskrajno tvoj Babare! Nek ti je večna slava, i hvala ti za sve.

Zorica Marković izjavila je saučešće Marininoj porodici:

- Od tuge ću i ja da riknem. Za sto života nemam ni jednu lošu reč za nju da kažem. Volela sam nju i volim njenu porodicu. Uh Bože, baš mi je teško. Pamtiću je po svemu dobrom. Otišla je jedna velika širina i legenda koja je ostavila neizbrisiv trag. Dugo se borila ali nažalost nije uspela, bolest ju je stigla. Iskreno saučešće Futi i Laći od mene i moje porodice.

Pevač Ćemo se oprostio od umetnice emotivnom porukom na Instagramu:

- Tvoj odlazak je ogroman gubitak za sve nas! Drago mi je da sam te poznavao ženo zmaju. Neka te Anđeli čuvaju.

- Pesnikinjo moja, anđeli s tobom! - napisao je pevač Milan Stanković.

Песникињо моја, анђели с тобом!🕊 pic.twitter.com/BlU3vze3o8 — MILAN STANKOVIC (@MILANSOLO) September 19, 2021

Marija Šerifović oprostila se od prijateljice:

- Hvala na svakom stihu! Pamtićemo te zauvek! Počivaj u miru

Hvala na svakom stihu! Pocivaj u miru 💔 #MarinaTucakovic — Marija Serifovic (@futomaki) September 19, 2021

I pevačica Dragana Mirković se oglasila na Instagramu:

- Umetnik, revolucionar, vizionar, ali pre svega - čovek. Draga moja Marina, hvala ti za sve divne tekstove, za najlepše trenutke koje smo zajedno provele, nezaboravne savete koje si mi dala, hvala ti što si ovaj svet učinila boljim mestom svojom lepotom duše i svojim talentom. Moje misli sada idu ka tvojoj porodici, a posebno tvom sinu Laći, jer samo mi koji smo imali sreću da nas u ovom životu dodirneš svojom veličinom, možemo makar da naslutimo koliko su izgubili tvoji najbliži. Koliko god da sam vremena provela sa tobom, uvek će mi biti malo, a sa tobom odlazi čitava epoha naše muzike. Putuj sa anđelima, draga moja Marina, i nađi mir koji zaslužuješ. Voli te uvek tvoja Gaga

kurir.rs/M.K/Lj.R/A.P.