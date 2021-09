MARINA IM JE NAPRAVILA PESMU UZ KOJU JE GRMELA CELA JUGOSLAVIJA: Sada se ŽIKA iz Zane emotivnom porukom oprostio od nje

Marina Tucaković preminula je posle teške i duge bolesti u 67. godini u bolnici KBC Dragiša Mišović.

Od nje se potresnim rečima oprostio i Žila iz Zane, budući da je Marina svoju prvu pesmu napisala upravo za Zanu. Marina je karijeru započela sarađujući s grupom Zana, za koju je napisala hit "Dodirni mi kolena", koja je objavljena 1982. godine i odmah postala hit.

- Preteško mi je. Znate da je koncert 25. I taj koncert će sada, u ovoj situaciji, biti posvećen u potpunosti samo njoj - jer je ona 40 godina uz mene i bend. To neće biti tužan koncert, to će biti koncert kakav bi ona volela. Ja je znam najbolje od svih, jer sam 40 godina sa njom. To će biti koncert gde ćemo svirati njoj, ona će imati svoju svirku. Svaka pesma će biti posvećena njoj i biće njena.

