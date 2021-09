IMALA JE SOBICU I TU JE PRIMALA PEVAČE Marina je volela da kupuje garderobu i da je DELI, a ove detalje o njoj znali su najbiži

Muzički tekstopisac MarinaTucaković preminula je nakon teške bolesti u 67. godini, a iza sebe je ostavila brojne vanvremenske pesme i saradnje sa brojnim zvezdama.

Marina je retko davala velike intervjue, a borbu sa opakom bolesti podnosila je hrabro, kao lavica. Kako njeni prijatelji kažu, volela je da kupuje dosta garderobe, i to firmirane. Imala je dobar ukus za stvari i jedinstven stil. Kupila je što joj se sviđa, a onda kada ne može da ponese, to pokloni. Nije znala šta sve ima. Obožavala je da novac troši na skupe krpice, to ju je činilo srećnom.

foto: Dragan Kadić

Po kući je imala mnogo papira po kojima je bilo šta joj padne na pamet. Imala je jednu sobicu u kući gde je dolazila cela estrada, a ona njima pisala pesme. Soba je bila mala, sa puno sitnica i detalja. Bila je strasteni pušač, uzme pet dimova i ugasi. Popuši četvrtinu cigarete i baci.

Marina je tokom svoje dugogodišnje karijere napisala nekoliko hiljada pesama za poznate pevače i tako im pomogla da izgrade sjajne karijere.

Neki od najpoznatijih pevača kojima je pisala pesme su Zdravko Čolić, Toše Proeski, Indira Radić, Svetlana Ražnatović, Nina Badrić, Neda Ukraden, Aca Lukas, Ana Nikolić i brojni drugi. Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana, a kolege su joj uputile brojne poruke podrške.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/blic

Bonus video:

05:51 PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković za KURIR otkrila kako podnosi HEMOTERAPIJE i kome PIŠE NOVE PESME! (VIDEO)