MARINA JE NAJVIŠE VOLELA DA SLUŠA NJIH I PISALA IM SRCEPARAJUĆE BALADE: Jedan je bio pravi car, a sa ovim pevačem bilo je NAJTEŽE

Muzički tekstopisac Marina Tucaković preminula je nakon teške bolesti u 67. godini, a mnogobrojne poznate ličnosti opraštaju se od nje putem društvenih mreža.

Marina je pisala tekstove za zvezde estrade, a izgleda da je jedan za nju "car" u pravim smislu te reči, što je i priznala u jednom intervjuu.

- Kakav car. On je bio car u svakom pogledu. Futa i ja smo mu radili pesmu ''Podseti me šta to beše ljubav''. U sred rata je imao koncert, bombarduju nas sa svih strana. Pisala sam za njega ''Sve što je lepo ima kraj''. Družili smo se baš. Sav je bio u muzici. Volim da slušam Olivera, Zdravka Čolića i Harisa Džinovića - priznala je ona, a nije joj bio problem da kaže da je saradnja sa Harisom bila komplikovana:

- Haris, ubedljivo. Barem mi nije bilo dosadno. Bio je tu negde da zna šta hoće i zna šta neće. Nađi me - završila je ona.

Marina je iza sebe je ostavila vanvremenske hitove, a za jednu pesmu je u više navrata istakla da je to najbolji tekst koji je ikada uradila. Marina koja je davne 1979. godine sarađivala sa bendom "Generacija 5", jednom prilikom istakla je da je tekst za numeru "Ti samo budi dovoljno daleko" najbolji koji je ikad napisala.

