RAT RIJALITI FAMILIJA! NIKOLIN DEDA: Moj unuk je veran ženi! VIKTORIJINA BAKA: Slao joj je broj telefona po konobaru!

Viktorija Mitrović, koja je u "Zadruzi" otkrila da ju je silovao seoski sveštenik kad je imala samo 13 godina, o čemu je Kurir pisao, optužena je i da je bila u ljubavnoj vezi sa svojim zetom Nikolom Grujićem Grujom, koji je takođe u rijalitiju.

foto: Printscreen

Iako se ta afera prepričava u Beloj kući, Nikolin deda, čuveni berberin Steva Grujić, kojeg smo posetili u Opovu, tvrdi da to nije tačno i da je njegov unuk veran supruzi Ljiljani.

- Ljiljana je divna snajka. Neistina je da je on nešto petljao s Viktorijom. Oni su se slučajno upoznali na nekoj svadbi u Kragujevcu, on je pevao, a ona je valjda služila goste. Posle veselja on ju je dovezao do Kovina, to sam čuo od snajke. Gruja je to odmah ispričao Ljilji, a ispalo je da je ona to saznala pre nego što joj je on rekao. Ljilja je tad zvala Viki.

foto: Printskrin/Instagram

Njih dve imaju neki problem odranije, njihove porodice odavno nisu u dobrim odnosima, ne govore. Mislim da je ta mala namerno to uradila, kako bi naudila sestri. U životu je nisam video. Pričala je, čujem posle, da je Nikola bio pijan i da su skrenuli s puta. To je laž, on ne bi ni za živu glavu seo pijan za volan. Samo me nervira što ćuti stalno, inače je borben. Nije on nikakav švaler, te sve devojke su mu samo koleginice, sve su dolazile kod nas kući - završio je ljubazni deka Steva.

foto: Dragana Udovičić

Za razliku od njega, Viktorijina baba Regina za Kurir ima drugačiju priču.

- Mi smo znali za tu njihovu priču odavno, ali nije ona bila u vezi s njim. Odmah nam je rekla kad je došla kući iz tog restorana gde je služila da joj je Nikola, kad je popio piće, po konobaru poslao svoj broj telefona u čašici. Bila je zbunjena, nije se odmah ni setila ko je on.

foto: Printscreen

Ljilja je poludela što je ona njega pozdravljala i upoznala. Možda njegova žena nije to saznala tad, ali mi svi okolo smo znali za to. Inače, ta Ljiljana je sestričina mom mužu, Viktorijinom dedi. Mi Nikolu samo znamo sa televizije, nikada se nismo upoznali. Oni se prave da su na nekom visokom nivou, da su gospoda, jer im je zet pevač. Izbegavali su sve iz naše familije, užas. Trebalo je da on peva na punoletstvu moje ćerke, da svira samo za bakšiš, ali mu Ljilja to nije dala jer je znala da će tu biti Viktorija, pa je otkazao i rekao da će poslati zamenu, da on ne može da peva. Niko od njihovih nije bio kod nas na slavlju tad - otkrila nam je ogorčena Regina.

foto: Printskrin/Instagram

Komšije Grujićevih, koje su insistirale na anonimnosti, smatraju da je priča u rijalitiju između Nikole i Viktorije identična Slobinoj i Luninoj, dok je Ljiljana nova Kija Kockar!

foto: Printscreen

- Nikola je dobar momak, humanitarac, ali je veliki švaler, to se zna. Po selu se pričalo da je bio sa svastikom i da je Ljilja, kad je saznala za to, napravila haos. Pa to je i on priznao u rijalitiju, da je bila ljuta. Ma varao ju je i s pevačicama iz benda, često ih je dovodio i kući. On čovek skoro pa krije da je oženjen. Vidi se da tu ima nečega sa Viki i da on pokušava da to sakrije, isti su ko Sloba i Luna, i kod njih je tako počelo. A Ljilja jadna ispade u celoj priči nesrećna, prevarena Kija - zaključio je komšija.

foto: Damir Dervišagić

Grujina žena Ljiljana Sve je to igra, podržavam muža! Nikolina supruga Ljiljana dala je kratku izjavu za Kurir. - Sve je to jedna velika igra, tu nema ništa. Apsolutno verujem suprugu i podržavam ga. Što se tiče Viktorije i odnosa s mojim Nikolom, na to nemam komentar - kratko nam je poručila Nikolina supruga Ljiljana.

foto: Kurir

