STANIJA ĆE SE UDATI I RODITI DETE ZA 3 GODINE! Numerolog otkrio ZA KURIR, evo kakva budućnost čeka straletu

Stanija Dobrojević u žiži je javnosti zbog svog ponovnog učešća u rijalitiju "Zadruga". Nju tokom svađa mnoge cimerke napadaju zbog ljubavnog života, a ima i onih koje joj se podsmevaju jer se još nije udala, što nju uopšte ne dotiče.

Te svađe i prozivke na njen račun bile su povod da stupimo u kontakt sa numerologom Ivanom Skorić, koja je na osnovu Stanijinog datuma rođenja, otkrila šta je sve čeka u narednom periodu.

- Stanija je jedna vrlo emotivna riba. Ona je izuzetno poslovna žena. Lojalna je porodici, prijateljima, ali i svom partneru. Ima svoj krug ljudi kojima veruje i taj krug nerado širi - počela je Ivana i otkrila da joj se Dobrojevićeva prošle godine obratila.

- Kada sam joj prošle godine radila analizu, rekla sam da će zbog ljubavi odlučiti da se vrati u Srbiju. Ona je veliki vizionar kada je posao u pitanju, šta zamisli to i ostvari i vrlo je sposobna da napravi dobar biznis - kaže Skorićeva i dodaje:

- Što se tiče rijalitija u decembru će biti kriza - ili će izaći samovoljno ili će je ozbiljno drmati nostalgija za porodicom i partnerom - tvrdi numerolog. Stanija je već dugo u vezi s Markom, kojeg je upoznala u "Zadruzi". Ivana kaže da ona sa svojim dečkom ima planove koje će ostvariti:

- Stanijina veza s Markom je idealna. On je mlad, uči život pored nje, vrlo je ambiciozan i vrlo sličnim poslom će se baviti. Svi znamo da je on fitnes trener, a uskoro će postati i nutricionista, a opet Stanija će se baviti preparatima za negu lica i tela. Oni su odličan spoj za posao, tako da ja na jesen 2022. očekujem zajednički biznis. Da žive zajedno, to već svi znate, sledeći korak je brak i dete 2024. godine.

Kurir.rs/ A. P.

