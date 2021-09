NIJE TO BILA TA MARINA, A PESMU JE NAPISALA ZA 20 MINUTA: Tucakovićeva je poslednji put sarađivala sa OVOM PEVAČICOM

Zvezda Granda Ivana Bogićević nije ni slutila da će baš ona biti vlasnica poslednje pesme Marine Tucaković koja je preminula juče, 19. septembra posle teške bolesti.

Mlada pevačica sada se oglasila i prisetila se saradnje sa najpoznatijim tekstopiscem.

- Oduvek mi je bila želja da mi Marina napiše pesmu. Eto, ona je napisala moju prvu pesmu i ono što ja znam jeste da je to poslednja pesma koja će izaći a da je ona radila. Do nje me je dovela moja mentorka Ana Bekuta. Pesma je nastala za 20 minuta. Sećam se da je Marina rekli Ani: „Joj, Anči, ako je neka glupost nemoj da mi šalješ, znaš da sam bolesna“, ali moja mentorka ju je nagovorila da posluša melodiju. Dopala joj se i napisala mi je stihove - priča Ivana i priča kako je protekao njihov susret.

- Nije to bila ta Marina koju sam viđala na televiziji, ali nije htela da odaje utisak da joj je loše, bila je vesela i nasmejana. Puštala mi je neke svoje pesme koje je imala na lageru, čak sam imala u planu da uzmem još jednu pesmu od nje, ali eto, viša sila - završila je Ivana.

Takođe, i Ana Bekuta je ispričala da je Marinu poslednji put videla kada je otišla po pesmu Ivane Bogićević koja je njena kandidatkinja.

- Videla sam je pre mesec dana kada sam išla po pesmu koju je napisala mojoj kandidatkinji - rekla je pevačica.

