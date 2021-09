MALO KO ZNA DA JE IMALA JOŠ JEDAN BRAK! Pre Fute Marina je bila udata za OVOG MUZIČARA, a posvetila mu je HIT koji svi pevamo

bio je to rok brak

Nakon teške bolesti i duge borbe, u 67. godini preminula je Marina Tucaković, muzički tekstopisac. Do poslednjeg dana svog života bila je u skladnom braku sa Aleksandrom Radulovićem Futom, ali malo kome je poznato da je Marina imala još jedan brak iza sebe.

Naime, Marinin prvi muž bio je Nenad Stamatović, gitarista grupe "Bulevar", prenosi Yugopapir. U jednom od svojih intervjua, davne 1983. Marina je govorila o tadašnjem novopečenom suprugu.

- Neca je moj "majstor za poljupce", "tako mi dobro radi sve". On je moj najbolji lek za sve nemirne sne - rekla je Marina tada i otkrila kako izgleda jedan rokerski brak.

- Kao i svi drugi. Recimo ja počnem: "Kikiriki slan, dragi dobar dan." A on meni: "Točna kao sat, coki me u vrat, orasi i med, a u srcu led, samo jedan sat, coki me u vrat. I vrlo brzo ja sam shvatio da si obična i prazna - rekla je Marina u intervjuu za "Yugopapir".

foto: Nemanja Nikolić

Takođe je priznala i da li su joj muškarci sami po sebi inspirativni:

- Ja sam super prijateljica s mnogima. Divno sarađujemo i mnogo ih sve volim. Bogdana, Futu, Bracu, Olivera i naravno mog Necu - istakla je ona u pomenutom intervjuu.

Nakon razvoda od Nenada, Marina se udala za Aleksandra Radulovića Futu, sa kojim je bila u braku do poslednjeg dana svog života. Sa njim je dobila dva sina, Milana i Miloša, a 2008. godine doživeli su porodičnu tragediju, kada je Miloš preminuo.

Nakon njene smrti, oglasila se i porodica, koja je istakla da Marina nije volela pompu, te da je njihova želja da sahrana bude obavljena u najužem porodičnom krugu.

- Mi smo izgubili majku i suprugu, životnog saputnika, a ne nacionalno blago. Marina nikada nije volela patetiku i masovno obeležavanje njene smrti bilo bi protiv duha po kom je živela i radila. Njena želja je uvek bila da bude sahranjena u porodičnoj grobnici, zajedno sa svojim sinom Milošem, a ne u Aleji Velikana- naveli su članovi porodioce u saopštenju.

foto: Dragan Kadić

kurir.rs/yugopapir

05:51 PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković za KURIR otkrila kako podnosi HEMOTERAPIJE i kome PIŠE NOVE PESME! (VIDEO)