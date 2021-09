NIJE MI LAKO DA SE SMEJEM KAD SE KAMERE UPALE: Edita otkrila šta je sve ŽRTVOVALA da bi bila pevačica! Tek je to skoro NAUČILA

Pevačica Edita Aradinović otkrila je detalje svog posla, koji već godinama radi s ljubavlju.

Kako sama kaže morala je da se odrekne nekih stvari.

- Ovaj posao je sportski. Moraš da vodiš sportski život, kao sportista koji želi da pobedi, mora da trenira. Moraš da treniraš, mora da se odrekne, nema slatkiša, nema pušenja, alkohola, da izlazi, da se druži... Mi pevači smo malo lucidni, ne spavamo zbog posla, malo smo i čudni, neki su i destrukvni, neki su malo i asocijalni, ali da bi na kraju bio pravi profesionalac moraš da se odrekneš nekih stvari u nekom trenutku svog života - priča Edita, pa dodaje:

- Ja ne mogu da se hvalim da sam se, recimo, sa 19 godina odrekla nekih stvari - nisam, tek sam nedavno, pre par godina, shvatila neke stvari, ali sve u svoje vreme.

Edita ne krije da se malo udaljila od medija.

- Sestra mi je takođe u šoubiznisu već dugi niz godina, nije došlo do zasićenja medija, ali nisam ja taj tip ličnosti. Ne mogu da kažem i da se ograđujem da sam nešto asocijalna, ali iskreno da kažem, koliko god se ja trudila da zračim pozitivnom energijom i da budem ekstrovertna i da sa svima super pričam, to nije tako. Meni nije lako i nisam taj tip koji kad se upale kamere blistam i smejem se, a trudim se da to radim, i onda baš sam nekako, šta znam... Izgradila sam sebe i zadovoljna sam sobom kako radim svoj posao, kao i publika - zaključuje Edita u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

